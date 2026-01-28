Diari Més

TRADICIONS

Valls estrena la nova Àliga de la ciutat per celebrar els 325 anys de tradició festiva

L’estrena coincidint amb la Candela reforça el patrimoni i el relat històric del seguici cerimonial vallenc

Valls estrena nova àliga de la ciutat per la Candela

Valls estrena nova àliga de la ciutat per la Candela

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Valls viurà el pròxim 2 de febrer una cita destacada del seu calendari festiu amb l’estrena de la nova Àliga de la ciutat, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu de la Candela i la commemoració dels 325 anys de la primera referència documentada d’aquesta figura emblemàtica. La presentació culmina un projecte de recuperació patrimonial impulsat per l’Ajuntament i la comissió participativa del Ritual i Seguici Cerimonial.

Prèviament, a partir del 31 de gener, la Biblioteca Popular acollirà l’exposició «325 anys de l’Àliga de Valls», que repassa la història de l’Àliga i del seu paper central en la cultura festiva de la ciutat. La mostra inclou figures històriques, elements originals de l’entremès, material gràfic i la maqueta de la nova Àliga, així com un audiovisual sobre el procés de recreació.

La nova figura és una reproducció fidel de l’Àliga barroca destruïda el 1936 i recupera l’estètica, les proporcions i les tècniques constructives tradicionals. Ha estat realitzada pel taller Statuari, de l’imatger Carlos Morillo, especialista en imatgeria festiva històrica. L’Àliga fa 2,60 metres d’alçada, pesa uns 65 quilos i incorpora elements singulars com una corona artesanal reproduïda a partir de documentació original.

L’estrena solemne tindrà lloc el 2 de febrer a l’església de Sant Joan, després de la representació de la Moixiganga de Valls. Un cop beneïda, la nova Àliga oferirà el seu primer ball solemne en honor a la Mare de Déu de la Candela, marcant també l’inici del compte enrere cap a les Festes Decennals de 2031.

Amb aquesta incorporació, Valls recupera una peça clau del seu patrimoni immaterial i consolida el compromís amb la recerca, la conservació i la divulgació del seu llegat festiu.

tracking