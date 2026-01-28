TRADICIONS
Valls estrena la nova Àliga de la ciutat per celebrar els 325 anys de tradició festiva
L’estrena coincidint amb la Candela reforça el patrimoni i el relat històric del seguici cerimonial vallenc
Valls viurà el pròxim 2 de febrer una cita destacada del seu calendari festiu amb l’estrena de la nova Àliga de la ciutat, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu de la Candela i la commemoració dels 325 anys de la primera referència documentada d’aquesta figura emblemàtica. La presentació culmina un projecte de recuperació patrimonial impulsat per l’Ajuntament i la comissió participativa del Ritual i Seguici Cerimonial.
Prèviament, a partir del 31 de gener, la Biblioteca Popular acollirà l’exposició «325 anys de l’Àliga de Valls», que repassa la història de l’Àliga i del seu paper central en la cultura festiva de la ciutat. La mostra inclou figures històriques, elements originals de l’entremès, material gràfic i la maqueta de la nova Àliga, així com un audiovisual sobre el procés de recreació.
La nova figura és una reproducció fidel de l’Àliga barroca destruïda el 1936 i recupera l’estètica, les proporcions i les tècniques constructives tradicionals. Ha estat realitzada pel taller Statuari, de l’imatger Carlos Morillo, especialista en imatgeria festiva històrica. L’Àliga fa 2,60 metres d’alçada, pesa uns 65 quilos i incorpora elements singulars com una corona artesanal reproduïda a partir de documentació original.
L’estrena solemne tindrà lloc el 2 de febrer a l’església de Sant Joan, després de la representació de la Moixiganga de Valls. Un cop beneïda, la nova Àliga oferirà el seu primer ball solemne en honor a la Mare de Déu de la Candela, marcant també l’inici del compte enrere cap a les Festes Decennals de 2031.
Amb aquesta incorporació, Valls recupera una peça clau del seu patrimoni immaterial i consolida el compromís amb la recerca, la conservació i la divulgació del seu llegat festiu.