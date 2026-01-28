Societat
La borrasca Joseph deixa una imatge insòlita a Valls: un estenedor penjat d’un arbre
Les fortes ratxes de vent han provocat que un estenedor surti volant i acabi entre les branques d’un arbre
La borrasca Joseph ha deixat a Valls una imatge curiosa que ha despertat l’humor de molts usuaris a les xarxes socials, ja que un estenedor complet, amb roba penjada, ha quedat atrapat entre les branques d’un arbre després de ser arrencat pel fort vent.
L’escena s’ha compartit a través de les xarxes socials, on alguns usuaris no han dubtat en fer broma: “No hi ha un millor lloc per eixugar la roba”. El temporal continua afectant la demarcació, amb ratxes de vent persistents i pluges que, encara que no tenen una intensitat extrema, mantenen el cel inestable des de fa diverses setmanes.