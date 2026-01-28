Diari Més

Societat

La borrasca Joseph deixa una imatge insòlita a Valls: un estenedor penjat d’un arbre

Les fortes ratxes de vent han provocat que un estenedor surti volant i acabi entre les branques d’un arbre

Imatge de l’estenedor, amb roba, que ha quedat penjat a les branques d’un arbre a Valls.

Imatge de l’estenedor, amb roba, que ha quedat penjat a les branques d’un arbre a Valls.@vallsciutat

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creat:

Actualitzat:

La borrasca Joseph ha deixat a Valls una imatge curiosa que ha despertat l’humor de molts usuaris a les xarxes socials, ja que un estenedor complet, amb roba penjada, ha quedat atrapat entre les branques d’un arbre després de ser arrencat pel fort vent.

L’escena s’ha compartit a través de les xarxes socials, on alguns usuaris no han dubtat en fer broma: “No hi ha un millor lloc per eixugar la roba”. El temporal continua afectant la demarcació, amb ratxes de vent persistents i pluges que, encara que no tenen una intensitat extrema, mantenen el cel inestable des de fa diverses setmanes.

Imatge de l’estenedor, amb roba, que ha quedat penjat en les branques d’un arbre en Valls.

Imatge de l’estenedor, amb roba, que ha quedat penjat en les branques d’un arbre en Valls.@vallsciutat

tracking