POLICIAL
Denuncien un taller il·legal a l’Alt Camp i detenen un dels clients per tràfic de drogues
El taller no disposava de llicència d’activitat, ni els treballadors de contracte
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Valls, conjuntament amb efectius de la Unitat Regional de Medi Ambient, van denunciar divendres passat a un municipi de l’Alt Camp un taller de reparació de vehicles per diverses irregularitats. Durant l’inspecció van detenir un dels clients, un home de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.
La inspecció en aquest taller d'automoció es va dur a terme pels volts de les 11.00 hores. Durant l’actuació policial es van identificar dos treballadors i seguidament es va comprovar que ambdós estaven en situació administrativa irregular i no disposaven de contracte de treball ni estaven donats d’alta a la Seguretat Social. Així mateix, l’establiment tampoc comptava de llicència d’activitat ni cap contracte amb un ens autoritzat per a la gestió de residus.
En aquest sentit, els mossos van detectar a l’interior del local olis usats, filtres i altres elements d’automoció sense el corresponent etiquetatge i separació tal i com obliga la normativa vigent. A banda de l’absència de legalització de l’activitat que hi duien a terme, els agents també van observar infraccions en matèria de seguretat. L’inadequat emmagatzematge de materials potencialment inflamables se sumava a la falta d’extintors i altres mesures bàsiques. A més, tampoc van mostrar cap document que acredités el manteniment de la maquinària i els equips que feien anar.
Poc abans de finalitzar la inspecció, es va identificar un client que venia a recollir el seu vehicle. Un cop fetes les comprovacions pertinents, els agents van confirmar que el vehicle que l’home pretenia endur-se no estava al seu nom i en l’escorcoll van localitzar dues bosses amb gairebé dos grams de MDMA i més de mig gram de metamfetamina. Així mateix, duia un total de 220 euros en bitllets fraccionats. Per tot plegat, el van acabar detenint per un delicte de tràfic de drogues.
L’home, que comptava amb 14 antecedents policials, alguns relacionats amb delictes contra la salut pública, va quedar en llibertat unes hores després amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerit.