ART
REcordar, REnéixer, REsignificar
Divendres es va presentar el projecte RE, impulsat per Produccions Saurines, que posa el focus en la memòria del petit comerç i en les persones que han donat vida als carrers d’Alcover
El passat divendres els veïns d’Alcover es van llevar amb la sorpresa de trobar-se amb diverses fotografies de gran format en antics baixos comercials del carrer del Rec i altres punts del nucli antic. A les imatges s’hi veien cares molt conegudes, ja que eren retrats de botiguers i botigueres en actiu. Les fotografies estaven acompanyades d’unes cartel·les on s’indicava el nom del projecte: RE.
El mateix divendres a la tarda, els alcoverencs estaven convocats a Ca Cosme. Allà els esperaven els responsables del projecte, que és la cooperativa audiovisual i de producció cultural Produccions Saurines, per explicar-los en què ha consistit el treball. A continuació els van mostrar un audiovisual i van fer una passejada col·lectiva per visitar les fotografies instal·lades. A més, els van convidar a escriure records i vivències relacionades amb el poble, les botigues o els botiguers.
«El projecte RE és una iniciativa de mediació cultural que consta de diverses fases, i aquesta és la primera», explica Aida Bañeres. La intervenció presentada estableix un diàleg entre el passat i el present, entre el comerç que, tot i haver estat fonamental en la vida al poble, ha desaparegut, i els botiguers que encara aixequen la persiana cada dia. RE ha estat una de les propostes seleccionades a la línia d’ajuts del Ministeri de Cultura per a projectes culturals d’especial impacte social i ha comptat amb el suport de l’Ajuntament d’Alcover i diverses entitats i agents locals, entre els quals els mateixos botiguers, i que es van deixar retratar sense saber que acabarien formant part d’una acció artística sorpresa.
El treball s’ha completat amb altres accions, com les sessions que van realitzar al Centre de dia demanant a la gent gran records sobre el comerç d’abans, l’exposició de fotos antigues que van instal·lar al mercat i un conjunt d’entrevistes enregistrades. Així i tot, Bañeres explica que la seva voluntat no és instal·lar-se en la nostàlgia: «En una segona part treballarem en idees com ara de quina manera tot això es pot resignificar i trobar futurs possibles». A més apunta que d’aquesta primera investigació també n’han extret conclusions interessants: «Quan la gent gran ens descrivia les botigues de tota la vida, on podies trobar una mica de tot, ens estaven descrivint el que avui seria un basar o un pakistanès, amb la diferència que no les identifiquem com comerços de tota la vida».
La resta del projecte s’estendrà durant tot l’any amb trobades, tallers, passejades comentades, converses i processos compartits.