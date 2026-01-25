Gastronomia
Xavier Currius guanya el concurs de menjar calçots de la Festa de la Calçotada de Valls
El veí de Santa Eulàlia de Berga s’ha imposat després de menjar-se 109 calçots en 45 minuts
109 calçots en 45 minuts. Aquesta ha estat la marca del guanyador del concurs de menjar calçots, un dels principals reclams de la Gran Festa de la Calçotada de Valls, que aquest diumenge ha celebrat la seva 44a edició. Quinze homes i una dona han participat en aquesta competició, que enguany ha arribat a la 40a edició i ha tornat a omplir la plaça de l’Oli de curiosos.
El primer premi se l’ha endut Xavier Currius, de 32 anys i veí de Santa Eulàlia de Berga, després de cruspir-se 109 calçots, l’equivalent a 3,97 quilos, en tres quarts d’hora. «No m’ho esperava per res del món. Porto molts anys seguint el concurs, però no pensava que guanyaria, no m'ho puc creure», ha explicat després de rebre el premi.
Currius participava per segon any consecutiu, després d’una cinquena posició l’any passat, i ha reconegut que l’absència del guanyador històric, Adrià Wegrzyn, li ha donat un cert avantatge: «Aquest any que no s’ha pogut presentar hem tingut una mica més de peixet».
El segon premi se l'ha endut Alejandro Alarcón, de Castelldefels, que ha menjat 127 calçots. En tercera posició ha quedat Gerald Krüger, d'Alemanya, que n'ha menjat 106.
Més enllà del concurs, la festa ha tornat a oferir demostracions de la cuita de calçots i unes 4.000 degustacions a la venda, en una jornada que ha atret públic tant local com internacional. És el cas de la Joanna Lewandowska, una turista polonesa que ha visitat Valls amb la seva família. «Vaig tastar calçots per primer cop a Madrid fa quatre anys, però és el primer cop que veig com es couen de forma tradicional a Valls», ha explicat a l’ACN.
La Gran Festa de la Calçotada també vol rejovenir el seu públic amb iniciatives culturals i gastronòmiques. En aquesta línia, la Cambra de Comerç de Valls ha anat incorporant noves propostes a la programació, com el festival Calçofest, celebrat al novembre, o l’aplicació mòbil Calçotapp. «Volem tot tipus de gent. La calçotada és una cosa familiar, però si la rejovenim una mica, molt millor», ha apuntat el president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira.
L’aplicació Calçotapp concentra en un sol espai informació sobre restaurants, punts de venda de calçots cuits, forns de pa, productors i comerciants de tot Catalunya vinculats a aquesta ceba dolça. Segons els seus impulsors, des de la seva posada en marxa ja s’han registrat unes 2.000 descàrregues.
Per la seva banda, els productors de la IGP Calçot de Valls també veuen en les xarxes socials una eina clau per arribar a les noves generacions i donar visibilitat a la seva feina, en un context marcat pel repte del relleu generacional al món de la pagesia. Amb tot, el president de l’organisme, Isidre Coll, ha assenyalat que la d’enguany pot ser una bona temporada tant pel que fa a la producció com a la qualitat del calçot.