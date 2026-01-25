Gastronomia
Valls celebra la Gran Festa de la Calçotada amb la mirada posada en el públic jove
L'organització posa a la venda 4.000 degustacions de calçotada amb la previsió d'assolir els 30.000 participants
La Gran Festa de la Calçotada de Valls busca rejovenir el públic amb iniciatives culturals i gastronòmiques, un objectiu pel qual enguany suma a l'agenda propostes com el festival Calçofest celebrat al novembre o l'aplicació Calçoapp, que concentra en un sol lloc restaurants, punts de venda de calçots cuits o forns de pa de Catalunya.
«Volem tot tipus de gent, la calçotada és una cosa familiar, però si ho rejovenim una mica, molt millor», ha apuntat el president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira.
La festa proposa inclou demostracions de la cuita de calçots, 4.000 degustacions a la venda i concurs de menjar calçots. Enguany catorze homes i dues dones mengen la màxima quantitat d'aquesta ceba dolça en tres quarts d'hora.