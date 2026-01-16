Identitat gastronòmica
Radiografia d’un ritual col·lectiu: la calçotada
Valls acull aquest dissabte la presentació d’‘El Gran Llibre de la Calçotada’ (Cossetània Edicions), una obra coral per comprendre el fenomen
La calçotada, molt més que un àpat popular, es converteix en objecte d’estudi amb voluntat enciclopèdica a El Gran Llibre de la Calçotada, una obra coral que es presenta aquest dissabte, 17 de gener, a Valls. El volum, publicat per Cossetània Edicions i coordinat per Guillermo Soler García de Oteyza amb la direcció editorial d’Albert París Fortuny, ofereix una mirada polièdrica i multidisciplinària sobre un fenomen gastronòmic, social i cultural profundament arrelat a la demarcació i, especialment, a l’Alt Camp. Amb una vintena d’autors especialitzats, el llibre aspira a ordenar, contextualitzar i interpretar tot allò que envolta la calçotada, des dels seus orígens humils fins a la seva projecció contemporània com a símbol col·lectiu.
L’obra s’estructura en quatre grans blocs que permeten recórrer el fenomen des de perspectives complementàries. El primer s’endinsa en la història de la calçotada, amb episodis com la llegenda del Xat de Benaiges a finals del segle XIX, el paper de la Penya Artística de l’Olla com a espai de llibertat cultural a la postguerra o l’explosió comercial durant el franquisme, fins a la seva consolidació com a festa de referència. El segon bloc analitza els elements essencials de la calçotada: el conreu del calçot, la salsa —vinculada a antigues picades—, el vi, el porró i fins i tot l’experiència sensorial de les olors, que completen l’àpat.
La dimensió social i cultural ocupa el tercer apartat, amb aportacions des de l’antropologia, l’economia o la filologia que reflexionen sobre la patrimonialització, la identitat i l’impacte econòmic d’un fenomen notable però difícil de quantificar. El llibre no defuig una mirada crítica i aborda també els processos de mercantilització i els riscos de desnaturalització associats a l’expansió turística dels anys seixanta i setanta. El quart bloc se centra en la gastronomia al voltant del calçot, amb una anàlisi de Jaume Fàbrega i un recull de receptes signades per xefs de renom, que situen el calçot també com a font d’inspiració de la cuina d’autor. Una obra que combina rigor acadèmic, divulgació accessible i una clara voluntat de memòria col·lectiva, amb vocació de referència a llarg termini i pensada tant per a especialistes com per al públic general.
Presentació a la Cooperativa
L’acte de presentació tindrà lloc demà dissabte a les 12 hores a la Cooperativa Agrícola de Valls, organitzat per l’Ajuntament i Cossetània Edicions. Comptarà amb la presència de l’alcaldessa Dolors Farré i del conseller d’Agricultura Òscar Ordeig, i inclourà una tertúlia sobre el món de la calçotada i un reconeixement a les nissagues gastronòmiques Bou i Fèlix, famílies clau en la seva història.