URBANISME
Valls encarrila la recta final de les obres al carrer Pont de Goi, a la Xamora
L’actuació permet renovar 350 metres de vorera i substituir tota la xarxa d’aigua amb una inversió de 85.000 €
Les obres de millora del carrer Pont de Goi, al barri de la Xamora de Valls, encaren la seva recta final després d’haver-se iniciat a finals del mes d’octubre. L’actuació permetrà renovar 350 metres de vorera i substituir íntegrament la xarxa d’aigua, una intervenció considerada necessària per garantir un servei més eficient, segur i adaptat a les necessitats actuals del veïnat. El projecte ha comptat amb una inversió de 85.000 euros i s’emmarca en el conjunt d’actuacions de manteniment i millora de la via pública que impulsa l’Ajuntament de Valls, amb l’objectiu de modernitzar els carrers i els serveis bàsics de la ciutat.
En el conjunt del 2025, l’Ajuntament ha destinat al voltant de 5 milions d’euros a obres i manteniment de l’espai públic. Durant aquest any s’han executat treballs d’asfaltat i millora en una trentena de carrers, amb una inversió de 3,3 milions d’euros, amb actuacions als carrers Paborde, Freixa, Bisbe Mora i Narcís Oller, al vial lateral d’un tram de la carretera del Pla al polígon industrial i al carrer dels Ametllers, al barri de Sant Josep Obrer. També s’ha avançat en la modernització de l’enllumenat amb tecnologia LED a una cinquantena de carrers, amb una inversió de 425.000 euros, incloent-hi Sant Josep Obrer, Mas Clariana, Segarra, Portal Nou, Colom i el polígon industrial.
Altres actuacions del 2025 han estat la millora de camins als entorns de Masmolets, Fontscaldes i el Camí Nou, la renovació integral de parcs infantils a Santa Magdalena, la Candela i Santa Úrsula, així com millores al parc del Vilar, amb noves veles d’ombra, una tirolina i jocs inclusius, a més d’una inversió de prop de 575.000 euros a la xarxa d’aigua i clavegueram. De cara al 2026, destaquen noves obres com la reforma d’un tram del passeig Tarradellas al barri del Fornàs, amb una inversió prevista de 208.000 euros, i actuacions al carrer Creu de Cames, al barri de la Fraternal, escollides en els pressupostos participatius, així com altres actuacions previstes al grup Albada, la continuïtat de les millores als camins rurals, noves fases de renovació de l’enllumenat públic i intervencions al polígon industrial. Aquest conjunt d’inversions reforça la qualitat urbana i contribueix a millorar l’espai públic i els serveis de la ciutat.