SOCIETAT
Arrenca el judici contra els acusats de matar i encobrir l'assassinat d'un home a Valls el març de 2023
Fiscalia demana 33 anys de presó per als principals acusats mentre que les defenses sol·liciten l'absolució
El judici contra cinc persones acusades de matar i encobrir l'assassinat d'un home a Valls el març de 2023 ha arrencat aquest dijous a l'Audiència de Tarragona. Fiscalia demana 33 anys de presó pels dos investigats per assassinat, detenció il·legal i contra la integritat moral.
Pel que fa a la resta, dos s'enfronten a tres anys de presó i l'altra a sis mesos per encobriment. L'acusació particular eleva la petició a 34 anys mentre que les defenses sol·liciten l'absolució. El lletrat d'un dels processats, que havia acusat a l'altre home en la instrucció, ha dit que no sap qui matar la víctima, canviant d'estratègia. En el relat de les acusacions es destaca la crueltat en la mort, l'home va ser torturat, degollat i enterrat a la planta baixa.
Segons l'escrit de Fiscalia, el mòbil del crim és un deute de 35 euros per drogues. Els principals acusats es troben en presó preventiva. En la vista d'aquest dijous, s'ha fet la lectura dels escrits acusatoris i de defensa i s'han resolt les qüestions prèvies. El judici, que se celebra amb jurat popular, està previst que s'allargui fins al 29 de gener.