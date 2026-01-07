Successos
Rescaten un motorista accidentat en una pista forestal de Fontcaldetes
El conductor ha perdut el control de la motocicleta i s’ha precipitat per un marge amb un fort desnivell
Els Mossos d’Esquadra han ajudat un motorista que ha tingut una caiguda mentre circulava per una pista forestal a la zona de Fontcaldetes, a la comarca de l'Alt Camp. El conductor ha perdut el control de la motocicleta i s’ha precipitat per un marge amb un fort desnivell, quedant en una zona de difícil accés.
Segons ha informat el cos policial a través del seu compte oficial d'X, els agents, amb l’ajuda del cabrestant del seu vehicle, han aconseguit extreure el motorista i traslladar-lo a una zona segura. La intervenció ha permès auxiliar l’afectat i evitar més riscos en un entorn complicat per l’orografia del terreny.