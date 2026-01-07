Diari Més

Rescaten un motorista accidentat en una pista forestal de Fontcaldetes

El conductor ha perdut el control de la motocicleta i s’ha precipitat per un marge amb un fort desnivell

Els Mossos han ajudat un motorista accidentat en una pista forestal de Fontcaldetes.Mossos d’Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han ajudat un motorista que ha tingut una caiguda mentre circulava per una pista forestal a la zona de Fontcaldetes, a la comarca de l'Alt Camp. El conductor ha perdut el control de la motocicleta i s’ha precipitat per un marge amb un fort desnivell, quedant en una zona de difícil accés.

Segons ha informat el cos policial a través del seu compte oficial d'X, els agents, amb l’ajuda del cabrestant del seu vehicle, han aconseguit extreure el motorista i traslladar-lo a una zona segura. La intervenció ha permès auxiliar l’afectat i evitar més riscos en un entorn complicat per l’orografia del terreny.

