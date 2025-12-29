TRADICIÓ
Valls estrenarà nou recorregut per als Tres Tombs degut a les obres de la muralla de Sant Francesc
La cita tindrà lloc del 9 a l'11 de gener
La ciutat de Valls viurà del 9 a l’11 de gener una nova edició dels Tres Tombs de Sant Antoni, una de les celebracions més emblemàtiques del calendari festiu català, reconeguda com a Festa Tradicional d’Interès Nacional. Durant tres dies, la ciutat es convertirà novament en capital del patrimoni de carros agrícoles, amb un programa que combina actes culturals, rituals històrics, música, foc i la gran cercavila dels Tres Tombs.
Els actes s’iniciaran divendres amb la inauguració de l’exposició Valls, capital del patrimoni de carros a la plaça del Pati (18.30 h), una mostra que posa en valor el ric patrimoni vallenc amb una selecció de carros agrícoles històrics. L’exposició es podrà visitar fins diumenge a la tarda. La jornada continuarà amb la projecció del documental Sant Antoni o el solstici d’un mite (19.30 h, Sala dels Arcs de Ca Robusté), seguida d’un col·loqui amb les autores.
El dissabte serà el dia de la Vespra, amb una intensa programació festiva i ritual. Al migdia tindrà lloc la Cercavila del Porquet (12.00 h), amb la primera sortida del porquet pels carrers de la ciutat i l’inici de la venda de butlletes de la rifa, així com el repic tradicional de campanes a l’església de Sant Antoni i el Vermut del Dimoni a la plaça les Garrofes.
A la tarda, un dels moments més simbòlics de la festa: la Cercavila de la Bandera (18.00 h, sortida des de la plaça del Carme), documentada des del segle XIX. La comitiva, encapçalada per la bandera de la Societat de Sant Antoni i acompanyada per la Cobla Momentània, recorrerà la ciutat per demanar permís a les autoritats per celebrar els Tres Tombs l’endemà. A l’arribada a la plaça del Blat es farà la petició oficial, la serenata a les autoritats i una ballada de la Mulassa de Valls.
La jornada continuarà amb el Cant dels Goigs a Sant Antoni a l’església (19.00 h aprox.) i, ja al vespre, als Arcs del Celler del Pabordé, amb la ballada de la Mulassa (20.15 h), l’encesa de la Foguera de Sant Antoni (20.30 h), que enguany inclourà una sorpresa especial, i el sopar popular (20.45 h).
La nit culminarà amb el Ball de Sant Antoni (22.00 h), un ritual recuperat recentment, amb música folk a càrrec de That’s All Folk, la participació del Taller de Balls Folk d’Òmnium Alt Camp i la sessió de DJ SeryII, a més del tast d’Aufersons i servei de bar.
El diumenge 11 de gener arribarà el moment més esperat. A primera hora del matí tindrà lloc l’esmorzar de traginers i la recollida d’acreditacions als Molls de l’Estació (de 8.00 a 10.15 h). A les 11.30 h sortirà la 47a edició dels Tres Tombs de Sant Antoni des del barri del Fornàs. Carros, cavalls, la bandera, el penó i la imatge de Sant Antoni recorreran la ciutat en una desfilada única, amb el bloc de recreació històrica i una de les millors col·leccions de carros agrícoles del país. La Font de la Manxa tornarà a ser el punt neuràlgic de la jornada, amb retransmissió i recompte oficial dels tombs.
Com a novetat destacada d’aquest 2026, el 1r i el 2n tomb modifiquen el seu recorregut a causa de les obres de restauració de la muralla de Sant Francesc. Aquest canvi garanteix la seguretat dels participants i del públic, alhora que permet mantenir el desenvolupament normal de la festa. Els Tres Tombs sortiran com tradicionalment del Barri del Fornàs i el primer i el segon tomb es desenvoluparà entre la Font de la Manxa, Anselm Clavé, Passeig de l’estació, Carrer Vallvera i plaça de la Creu. El 3r tomb, però, conserva el pas pel nucli antic i el carrer Major, assegurant el moment més emblemàtic i espectacular dels Tres Tombs de Valls.
La benedicció dels animals domèstics tindrà lloc a la Capella del Roser a partir de les 12.30 h, amb l’obsequi del tradicional Auferson, el dolç típic de Valls recuperat pels Tres Tombs. A les 12.45 h es farà la benedicció dels participants i carros. Durant el matí també hi haurà venda de tortells de Sant Antoni a la plaça de la Font de la Manxa. El punt final arribarà amb el pas pel carrer Major (13.15 h aprox.), conegut com els tombs de l’Ajuntament, un tram d’alta dificultat tècnica que converteix la tradició en un autèntic espectacle.