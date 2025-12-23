TRADICIÓ
La Neulada de Valls compleix cinc anys des de la seva recuperació
El guarniment, documentat fins al segle XIX, torna a lluir a Sant Joan durant tot el Cicle de Nadal
Aquest Nadal, la ciutat de Valls celebra el cinquè aniversari de la recuperació de la Neulada a l’església de Sant Joan, un guarniment nadalenc tradicional que la Unió Anelles de la Flama va tornar a impulsar l’any 2020 amb el suport de la Parròquia de Sant Joan. Des d’aleshores, la Neulada s’ha consolidat com un element destacat del folklore vallenc i es manté instal·lada durant tot el Cicle de Nadal, des de la nit de Nadal, el 24 de desembre, fins a la festivitat de la Mare de Déu de la Candela, el 2 de febrer.
Les neules són una expressió de cultura popular àmpliament documentada entre els segles XIV i XIX arreu dels Països Catalans, i encara avui molt viva a Mallorca. A Valls, aquest guarniment era conegut com «la Neulada» i se’n té constància fins a mitjan segle XIX. En els darrers anys, la tradició s’ha recuperat en diversos punts del país, com la catedral de Barcelona, la basílica de Santa Maria del Pi, la catedral de Girona o esglésies de municipis com Centelles, Igualada o Cardona. La Neulada de Valls és, però, l’única d’aquest estil a la demarcació de Tarragona.
Les neules són fulls prims i circulars que reprodueixen sanefes i motius geomètrics, nadalencs o escenes bíbliques. Originalment fetes amb pasta de farina, posteriorment es van substituir per neules de paper. Moltes d’elles són autèntiques obres d’art popular, amb un alt nivell de detall i execució. Cada neula forma part d’una garlanda unida amb fils, que tradicionalment es penjava en altars, làmpades i espais destacats de les esglésies.
La Neulada vallenca penja davant del retaule de l’altar major i consta de vuit enfilalls de més de 25 metres d’alçada, formats per neules blanques llises i d’altres que reprodueixen la rosassa de Sant Joan. Com a tret singular, cada nou neules blanques n’apareix una de blava amb l’anagrama de la Mare de Déu de la Candela, en referència a les Festes Decennals de Valls.
Antigament, les neules tenien una funció simbòlica i didàctica, ja que s’enlairaven progressivament per marcar el compte enrere fins a Nadal. Amb el temps, aquesta simbologia s’ha perdut i avui predomina el criteri ornamental. A Valls, la Neulada fa també de teló de fons del Cant de la Sibil·la, reforçant el seu valor patrimonial i cultural.
La recuperació de la Neulada ha permès retornar a Valls un element identitari de gran valor simbòlic, que enriqueix el Nadal amb memòria, bellesa i tradició. És una proposta que connecta passat i present, posa en valor el patrimoni immaterial i reforça el vincle entre cultura, comunitat i espai litúrgic, consolidant-se com una aportació cultural singular i estimada.