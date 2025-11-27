Música
Figa Flawas presenta una gira especial de vuit concerts per tancar 'La calçotada'
El tour arrencarà el 13 de juny al Cabró Rock de Vic i finalitzarà el 21 de novembre al Calçofest de Valls, amb parades a Catalunya, País Valencià i Mallorca
Els vallencs Figa Flawas han presentat la seva nova gira L’última arrencada, un tour molt especial de vuit concerts irrepetibles en un format insòlit. En aquest Pep Velasco i Xavi Cartanyà estaran acompanyats d’onze músics i quatre ballarins dalt de l’escenari i oferiran un espectacle únic.
Els vallencs actuaran únicament sis vegades a Catalunya -Cabró Rock (Vic), Canet Rock, Festiuet (Salou), Empordà Music Festival (La Bisbal d’Empordà), Castanyada del Cabró Rock (Montmeló) i Calçofest (Valls)-, una al País Valencià (Pirata Beach Festival, Gandia) i una a Mallorca (Parc n’Hereveta, Porreres).
El nom de la gira s’inspira en la «primera arrencada», l’acte que marca l’inici oficial de la temporada de calçots a Valls. Figa Flawas l’han reinterpretat com L’última arrencada de la furgoneta que els ha dut a més de cent setanta concerts durant els dos anys de gira del seu primer disc, La calçotada.
Per aquesta gira, Figa Flawas com a directors artístics i el productor Genís Trani com a director musical, han preparat un format ampliat i festiu amb una banda de primer nivell integrada per músics provinents de projectes tan diversos com Alizzz, Las Karamba, Chiara Oliver, Juantxo Skalari, Mushka, Horny Section o The Penguins: Òscar Ribera Topata estarà a la bateria, Ahylin Bruno a la percussió, Lluís Borrell al baix, Kei Traïd al piano, Marina Planellas al trombó, Alba Pujals al trombó, Marina Feliu a la trompeta, Aitor Franch al saxo, Pere Prats a la guitarra, Albert Muñoz a la guitarra i Adriana Garcia als cors. La formació es completarà amb els quatre ballarins habituals, que elevaran encara més el caràcter festiu i visual del directe.
Figa Flawas acomiadaran així dos anys d’una intensitat excepcional. Han fet 170 concerts per Catalunya, País Valencià i Balears a festes majors i festivals com Festival Cruïlla, Vida Festival, Porta Ferrada, Cap Roig, Sons del món, els valencians Festivern i BigSound i els mallorquins Satèl·lit i Sensenom… han penjat el cartell de sold out a sales com La Mirona de Salt, l’Apolo de Barcelona, L’Auditori de Burjassot de València, la Sala But de Madrid... A banda, en aquest període han sumat més de 120 milions de reproduccions de les seves cançons només a Spotify, aconseguint quatre Discos d’Or -per Mussegu, Que no s’acabi, Solucions i no problemes i Diabla- i un Disc de Platí per La Marina sta morena.
També han publicat el curtmetratge Tot aquest espectacle dirigit per Júlia Coldwell, escrit per Marc Sarrat i protagonitzat per Elisabet Casanovas, Jordi Rios, Cesc Casanovas i Estel Ibars, i han recollit reconeixements com a millor artista als Premis Enderrock, als Premios Odeón i als Premis Drac.
El duet vallenc -Pep Velasco i Xavi Cartanyà- combinarà aquesta gira de comiat d’etapa amb la gravació del seu pròxim àlbum, previst per al 2027.