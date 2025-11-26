Nadal
La Cavalcada dels Reis a Valls enguany arribarà a la plaça del Blat
La capital de l'Alt Camp estrena un programa d'activitats que començarà aquest divendres amb l’encesa de l’enllumenat
Valls donarà el tret de sortida a les celebracions de Nadal aquest divendres, dia 28 de novembre amb l’espectacle inaugural de llum i música que tindrà el Fumera com a protagonista. L’acte obrirà una programació extensa que s’allargarà fins al dia de Reis i que incorpora un gran nombre de propostes, així com diverses novetats. Com a novetat, enguany la Cavalcada a arribarà a la plaça del Blat.
Al llarg de les pròximes setmanes, Valls tornarà a omplir-se d’activitats tradicionals i familiars, entre les quals destaquen el Mercat de Nadal, els històrics Pastorets, el Pessebre Monumental, els concerts corals de nadales, el Tió, el Fumera—que enguany celebra el seu 10è aniversari—, l’Home dels Nassos, el Cant de la Sibil·la o la Cavalcada dels Reis d’Orient. Una oferta pensada per a tots els públics que converteix la ciutat en un punt de trobada festiu durant les festes.
Encesa de llums al Pati
Per donar la benvinguda al Nadal, el Pati es transformarà en un bosc misteriós ple de colors, música i màgia ja que el Fumera, ha volgut obrir les portes del seu bosc a tots els infants de la ciutat. Una cita imprescindible que servirà per obrir un primer cap de setmana d’activitats familiars que inclouran tallers, teatre i espectacles.
Entre els protagonistes d’aquest inici festiu hi haurà també en Rikus, un pastor de la muntanya divertit, entusiasta i una mica esbojarrat que enamora el públic petit i gran amb la seva guitarra i les seves cançons. Li encanta baixar de la muntanya als pobles i ciutats per fer-hi una bona xerinola, compartint les seves cançons i fent saltar les barretines de petits i grans. Enguany en Rikus celebra 10 anys de trajectòria amb l’espectacle Us convidem i ha volgut venir a celebrar-ho a Valls durant aquest cap de setmana inaugural de les Festes de Nadal.
El divendres 12 de desembre a la tarda tindrà lloc la inauguració del característic Pessebre Monumental, que es podrà visitar fins al 2 de febrer. L’endemà, dissabte 13, i també diumenge 14, el protagonisme serà per al tradicional Mercat de Nadal, que omplirà de vida el centre històric de Valls. A la tarda, l’església del Lledó acollirà el Concert de Nadal amb el Cor Audite.
Els 10 anys del Fumera
Aquest 2025, el Fumera—l’ésser misteriós que tot ho veu i tot ho escolta i que cada any visita Valls abans de l’arribada dels Reis d’Orient— celebra el seu desè aniversari. Per celebrar-ho, a més de les seves tradicionals sortides, s’ha organitzat una cercavila especial el dissabte dia 13, que recorrerà els diversos barris de la ciutat.
El programa d’actes continuarà el 20 de desembre amb la visita i rebuda oficial a l’Ajuntament dels Fumeres provinents d’altres localitats, convidats especials en aquesta celebració, i conclourà a la tarda amb una nova cercavila que convertirà els carrers de màgia, música, color i festa.
Espectacles itinerants
Durant les festes nadalenques, els carrers i places s’ompliran d’espectacles itinerants per a tots els públics, així com de jocs, música i animació, creant un ambient dinàmic pels principals eixos comercials de la ciutat en plena campanya de Nadal.
El primer espectacle itinerant serà a càrrec de la companyia Sound de Secà amb Àcid, el dissabte dia 20 a les 12 h. Un espectacle ple de vitalitat que es convertirà en una festa comunitària pels carrers de la ciutat, on tot el públic acabarà formant part d’aquest sarau, en una atmosfera de llum, color i extravagància visual. Dimarts dia 23 a la tarda serà el torn de la companyia Insòlits amb Hotel, amb un recorregut còmic format per tres actors, tres actrius i un gran carro porta-equipatges amb música i llum. Conclourà aquestes actuacions itinerants la companyia Actua Produccions amb Nòmades, el dia 30 per la tarda, on una gran posada en escena de dues criatures de grans dimensions arribades de Terres de Fantasia, passejaran per la ciutat en un món imaginari fent gaudir des del més gran fins al més petit.
Entre els actes tradicionals que se celebran aquest dies hi ha el Caga Tió!, la Nit de Nadal a l’església arxiprestal de Sant Joan, la Missa del Gall, el Concert de Sant Esteve a càrrec de la Coral Infantil Cors Alegres a l’església de Sant Antoni, els populars Pastorets ed Valls al Teatre Principal. Els Pastorets Principals oferiran funcions els dies 26 i 28 de desembre i 1, 3 i 6 de gener, mentre que els Pastorets Principals Juniors actuaran els dies 27 i 30 de desembre.
Fàbrica de les Il·lusions i Parc de Nadal
La Fàbrica de les Il·lusions, un any més ubicada a la Biblioteca Popular, serà novament l’espai on els infants podran tornar a veure com les seves il·lusions es fan realitat amb el muntatge «Els Secrets de la Nit de Reis». La visita es podrà realitzar els dies 27, 28 i 29 de desembre, i els dies 2, 3 i 4 de gener.
A banda, hi haurà també, com ja és habitual, el Parc de Nadal, que omplirà de nou la Sala Kursaal els dies 2, 3 i 4 de gener de noves activitats i tallers lúdics on els infants de la ciutat podran fer volar la seva imaginació. Durant aquests dies, una sèrie d’activitats com contacontes, teatre, tallers, espectacles i màgia, convertiran l’escenari del Parc amb una gran Festa. Filomena, un grup de música per a públic familiar, actuarà el primer dia en dues franges horàries.
Nit de Reis
La programació nadalenca de Valls culminarà el 5 de gener amb la màgica i sempre esperada Cavalcada de Reis, que iniciarà el seu recorregut a la plaça de l’Estació i com a fet destacat d’enguany arribarà fins la Plaça del Blat.
Abans però, els infants que vulguin lliurar personalment les seves cartes a l’Emissari Reial podran fer-ho el diumenge 4 de gener a la Plaça Pere Català i Roca de 11 a 13:30 h i de 17:30 a 20h. El mateix dia 5 de 11 a 14 h, els exteriors de la Sala Kursaal es convertiran en el tradicional Campament Reial, on els petits podran viure de prop la màgia de l’arribada de Ses Majestats i tota la seva comitiva.
Com a fet destacat d’enguany la Cavalcada arribarà a la plaça del Blat. Per aquest motiu i com a novetat, s’habilitarà un servei «d’aparca cotxets» a la plaça exterior del Museu Casteller, a partir de les 19 h, per facilitar la mobilitat de les famílies i gaudir amb més comoditat de l’arribada dels Reis d’Orient.
Amb un programa que combina tradició, espectacles i activitats per a totes les edats, Valls convida a tota la ciutat i visitants a gaudir d’un Nadal ple d’il·lusió, màgia i moments compartits.