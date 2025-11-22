Cultura
La IGP Calçot de Valls inicia temporada amb previsió de 20 milions de cebes dolces
El cuiner Eduard Xatruch arrenca el primer manat de calçots de la campanya, que suma nous actes populars
L'optimisme acompanya l'inici de la temporada de calçots. Davant les baixes temperatures de les últimes setmanes, els pagesos preveuen igualar la producció de l'any passat de 20 milions de cebes. "El calçot és una hortalissa d'hivern que necessita aquest fred perquè els enzims propis ens transformin en sucres i aquest any ho fa d'una manera natural", ha assenyalat el president de la IGP Calçot de Valls, Isidre Coll. Alhora, Coll afegeix que tampoc ha calgut engegar el reg, una circumstància que els proporciona "una hidratació molt sostenible".
D'altra banda, els productors també tenen bones expectatives envers el preu que es pagarà als pagesos després que l'any passat se'n registrés un de "bastant digne". Segons Coll, el consumidor no hauria de pagar menys de vint cèntims per calçot, si bé reconeix que és molt aviat per fer previsions d'aquesta qüestió. Amb tot, explicat que els compradors s'han tornat "més exigents" i tenen més consciència envers els productes de proximitat.
Precisament aquesta ha estat una de les reivindicacions del cuiner Eduard Xatruch, del restaurant Disfrutar, que aquest dissabte ha estat l'encarregat de descalçar el primer manat de calçots de la temporada. Ho ha fet en un camp pròxim a la capital de l'Alt Camp, des d'on ha afirmat que compartir la gastronomia és una manera de donar a conèixer la cultura catalana. En el mateix sentit, Xatruch ha afirmat que la calçotada és un "referent de la cultura gastronòmica catalana", sent un dels plats que més s'ha internacionalitzat.
Estrena del Calçofest per popularitzar els calçots
Més enllà dels actes tradicionals associats a l'estrena de la temporada de calçots, enguany se suma a la proposta gastronòmica i cultural el festival Calçofest. Es tracta d'una jornada que combina activitats lúdiques i familiars a través de calçotades populars i un macroconcert. Així, durant tot el dia s'han organitzat degustacions, maridatges i un gran concert que començarà aquest dissabte a la tarda i s'allargarà fins a la matinada. A l'escenari hi pujaran Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs i DJ Trapella. L'organització ja ha penjat el cartell de complet i fonts municipals calculen que el festival comportarà un impacte econòmic a la ciutat d'entre 750.000 i 1.100.000 euros.
Una perspectiva compartida des de la Cambra de Comerç de Valls, que ha assegurat que tant hotels com restaurants freguen l'ocupació plena. Amb aquesta iniciativa, el president de l'ens, Josep M. Rovira, confia que es pugui popularitzar el món del calçot i reconèixer que la temporada comença a finals de novembre. "Farem cultura gastronòmica en majúscules, això ens obligarà a conservar molt més la qualitat de tots els nostres productes i la manera com els servim a taula", ha indicat.