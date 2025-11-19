Comerç
Més de 4.000 premis directes i un gran sorteig en la nova campanya 'rasca i guanya' de Valls
De l’1 de desembre al 5 de gener es repartiran 40.000 butlletes amb premis i vals de compra
Els comerços de proximitat de Valls repartiran més de 4.000 premis directes, entre vals de compra i obsequis, per incentivar la compra local durant les festes de Nadal. La campanya que porta com a lema Compra a Valls, rasca i guanya tindrà lloc de l’1 de desembre de 2025 al 5 de gener de 2026. En aquesta, els establiments participants lliuraran 40.000 butlletes als clients que realitzin compres iguals o superior als 10 € als seus establiments.
La iniciativa, impulsada per la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Valls amb la col·laboració de la Unió de Botiguers de Valls té com a finalitat reforçar el comerç de proximitat, fidelitzar la clientela i atraure nous consumidors. La proposta vol donar suport als establiments de la ciutat mitjançant la compra de productes i serveis, tot aprofitant l’ambient nadalenc. Les butlletes inclouen una gran varietat de premis que es podran bescanviar al moment o recollir a l’Oficina de Turisme, així com la possibilitat de participar en un gran sorteig final amb premis especials.
Entre els premis directes, destaquen vals de compra de 3, 5, 10, 20, i 50 euros que es podran utilitzar directament amb la butlleta premiada, sense necessitat de recollir-los prèviament. A més, la campanya inclou diversos obsequis i experiències com ara estris de cuina BRA, ampolles de vermut, entrades 2x1 i individuals per al JCA Cinema de Valls i obsequis de decoració de Nadal. Aquests premis materials es podran recollir a l’Oficina de Turisme presentant la butlleta premiada i el tiquet de compra. L’horari de recollida serà de dilluns a dissabte de 9 a 14 h i de 17 a 19 h, i els diumenges de 10 a 14 h.
Gran sorteig final
A banda d’aquestes premis i regals, els clients que rascant la seva butlleta no resultin premiats, tindran una segona oportunitat amb el sorteig especial del 7 de gener de 2026, que oferirà un ampli ventall de premis addicionals. Entre ells destaquen vals d’un import mínim de 50 € per bescanviar als establiments adherits, un any de cine per a dues persones, un sopar al campanar de Sant Joan, tractaments de bellesa, vals per 10 activitats al Patronat Municipal d’esports, entre altres premis.
Aquest sorteig es farà a l’Oficina de Turisme, davant de representants del Comerç de Valls i dels establiments participants. Els números guanyadors es faran públics el 8 de gener de 2026 al web municipal, a les xarxes socials i a la cartellera de l’Oficina de Turisme. Els vals de compra podran bescanviar-se fins al 28 de febrer de 2026 i seran acumulables.