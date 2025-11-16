Successos
Detingut a Valls per agredir un veí amb una barra de ferro
La víctima va quedar inconscient i va ser traslladada en estat greu a Tarragona
Un veí de 46 anys va ser detingut aquest dissabte a Valls com a conseqüència d'una agressió al carrer de la Zeta. Segons va avançar el Diari de Tarragona i ha pogut confirmar Diari Més, els fets van passar poc després de la una del migdia quan una discussió entre dos veïns va acabar amb un d’ells colpejant l’altre al cap amb una barra de ferro.
La víctima hauria quedat inconscient a terra i amb una ferida important al cap. L’agressor hauria estat qui va trucar al 112 demanant ajuda, tot i que va abandonar l’indret abans de l’arribada dels serveis d’emergències.
La Policia Local, els Mossos i el SEM van atendre l’home ferit, que primer va ser traslladat a l'Hospital Pius de Valls i posteriorment derivat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va ingressar en estat greu.
Un cop recollits diversos testimonis que identificaven el presumpte autor, els Mossos van activar la investigació. Hores més tard, l’home es va presentar voluntàriament a la comissaria i va admetre els fets.
Posteriorment, va quedar detingut per la gravetat de les lesions ocasionades, que podrien constituir un delicte de lesions greus o fins i tot d’homicidi en grau de temptativa.