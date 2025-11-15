Cultura
Valls reviu l'efemèride de la proclamació dels castells com a Patrimoni de la Humanitat
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya preveu incloure a l'organisme una vintena de colles a l'exterior
Quinze anys enrere Valls va viure amb intensitat la proclamació dels castells com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, una fita recordada aquest dissabte amb la hissada de la bandera de la Unesco i una placa commemorativa, mentre que les colles locals han aixecat pilars de cinc davant el Museu Casteller. "Aquella inscripció ha donat a conèixer els castells arreu del món i per això podeu estar molt orgullosos del que feu", ha dit el director de l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial Lluís García Petit. Una expressió cultural que preveu continuar creixent, i en aquest sentit, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya inclourà a l'organisme una vintena de colles a l'exterior perquè siguin de ple dret l'any vinent.
Una comitiva formada per membres de les dues colles castelleres locals han protagonitzat l'inici de la jornada de commemoració. Ho han fet portant la bandera de la Unesco des de la plaça del Blat, considerada el km0 del món casteller, fins la plaça Pere Català Roca, on es troba el Museu Casteller. És en aquest punt on s'ha hissat per reviure l'efemèride de la proclamació dels castells com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, el 16 de novembre de 2010.
El record d'aquella diada ha estat ben present aquest dissabte en un acte que ha aplegat membres del món casteller, així com el director de l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial Lluís García Petit, qui va formar part de l'expedició a Nairobi. En el seu discurs, Petit ha recordat com es va començar a gestar la feina per incloure els castells com a patrimoni immaterial, una tasca iniciada dues dècades enrere i que va venir precedida de la declaració de la Patum en aquest llistat. Ara bé, Petit també ha posat èmfasi en la percepció d'aquesta expressió cultural per part dels seus membres. "No hem d'esperar que vinguin de fora a dir-nos que és interessant allò que fem, que té valor allò que fem. Hem de ser-ne conscients nosaltres mateixos", ha subratllat.
Amb tot, la incorporació dels castells en aquest llistat ha comportat no només un revulsiu en la creació de noves colles al país -on ja n'hi ha més d'un centenar-, sinó també fora. Segons la Coordinadora de Colles Castelleres, actualment existeixen una vintena de colles a l'exterior. El president de l'organisme, Albert Torres, ha apuntat la voluntat d'incloure-les en les pròximes setmanes a la coordinadora perquè es converteixin en colles de ple dret de cara a l'any vinent. Alhora, Torres ha indicat la voluntat de la coordinadora de continuar avançant en termes de seguretat i promoure l'ús d'un nou casc en els pròxims anys.
Una campanya de commemoració que culmina diumenge
El d'aquest dissabte és un dels actes que s'inclouen en la programació de la Coordinadora de Colles Castelleres, que sota el títol 'Som patrimoni. Som castells', ha organitzat una campanya de propostes repartides arreu del país i que culminarà aquest diumenge en un acte institucional a la sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el dia que justament es compliran els quinze anys del reconeixement.