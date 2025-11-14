Territori
Comencen les obres del punt de control de l'aigua que circula pel riu Brugent, al seu pas per l'Alt Camp
Els treballs tindran una durada de 7 mesos i consistiran en la construcció d’una estació d’aforament per a controlar tot el rang de cabals
L'Agència Catalana de l'Aigua ha formalitzat el contracte per dur a terme els treballs d’ un nou punt de control en el riu Brugent, dins del terme municipal de la Riba i Vilaverd, a la comarca de l’Alt Camp. Aquesta estació d’aforament, que serà la primera en aquest curs fluvial abans de la seva confluència amb el riu Francolí, estarà ubicada en el pont de l’antic traçat de la carretera TV-7044, a l’altura de la Font del Barber.
Les actuacions previstes, que tindran una durada de set mesos a partir de la formalització del contracte, suposaran una inversió superior als 429.500 euros, amb finançament dels fons europeus Next Generation.
L'actuació consistirà en la construcció d'una estació d’aforament aigua amunt de la confluència del Brugent amb el Francolí, integrada en l’entorn i amb un mínim impacte visual, composta d’una caseta de control i comunicacions i seccions de control per a la mesura de tot el rang de cabals (des de les aportacions mínimes fins als episodis d’avinguda).
La mesura del nivell del riu Brugent, a partir del qual s’obté el cabal circulant, es farà mitjançant dos sensors, un de tipus radar i un altre de tipus pneumàtic. Amb aquest punt de control es podran obtenir dades en temps real del nivell i el cabal circulant pel riu i també es mesurarà la pluja mitjançant un pluviòmetre automàtic. A més, el punt de control anirà proveït d’una càmera per enregistrar imatges del riu, especialment en episodis d’avinguda.
La infraestructura s’ha dissenyat amb l’objectiu de facilitar el pas dels peixos propis de la zona com el barb cua-roig, la bagra, l’anguila i la truita, amb una alçada inferior als 30 centímetres del salt màxim i que la profunditat de l’aigua de coronació sigui d’uns 5 centímetres.
També s’ha dissenyat l’estació d’aforament amb un sobreeixidor de salt, un fet que permetrà el transport de sediments i evitar-ne la seva acumulació.
Restauració de l’entorn
En el marc dels treballs, també es duran a terme una sèrie d’actuacions destinades a revegetar les zones afectades pels treballs. Això també comportarà la retirada de la vegetació invasora de la zona (canya), actuant amb l’objectiu d’evitar el seu rebrot. És per aquest motiu que les tasques comportaran la retirada del rizoma.