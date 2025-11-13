Música
Una onada sonora de solidaritat
El cicle de concerts d ‘ACT x Palestine’ porta la seva veu solidària al Convent de les Arts d’Alcover amb un concert amb Nico Roig, Edna Bravo, Bali Cejas, BIEL i Aleix Quirii
El moviment cultural ACT x Palestine arriba aquest novembre al Convent de les Arts d’Alcover amb un concert que vol fer del compromís una experiència compartida. El diumenge 16 de novembre a les 18 h, l’escenari alcoverenc acollirà una trobada musical amb Nico Roig, Edna Bravo, Bali Cejas, BIEL i Aleix Quirii, en el marc d’un cicle de concerts que s’estén per tot Catalunya per donar suport al poble palestí.
ACT x Palestine és una campanya de mobilització global promoguda per les principals organitzacions palestines de drets humans, ajuda humanitària, construcció de pau i culturals, conjuntament amb una àmplia xarxa d’organitzacions europees que, a Catalunya, arrencarà el 15 de novembre a la Sala La Paloma de Barcelona. A les 19 h, les principals organitzacions palestines, acompanyades d’una àmplia xarxa europea de drets humans, faran pública una crida a l’acció global que marcarà el llançament de la campanya. En l’acte també es presentarà, en primícia, Who Will Be the Watershed?, un manifest audiovisual de Massive Attack. Aquell mateix dia arrencarà el cicle de concerts solidaris autoorganitzats que es duran a terme entre els mesos de novembre i desembre arreu del territori català (la convocatòria encara és oberta a tothom que vulgui organitzar un concert al seu barri, poble o ciutat). El cicle es clourà el 23 de desembre a Barcelona, amb un gran concert a la Sala Razzmatazz en què participaran Els Amics de les Arts, Figa Flawas, La Fúmiga, Maria Jaume, Mushka, Suu, The Tyets i Dj Trapella.
El programa d’ ACT x Palestine també inclou el partit de futbol entre les seleccions de Catalunya i Palestina, que se celebrarà el 18 de novembre a l’Estadi Lluís Companys de Barcelona. Finalment, el 29 de gener de 2026, es farà al Palau Sant Jordi el concert Manifest x Palestine, un gran manifest visual i sonor per Palestina i per la humanitat, amb caps de cartell nacionals i internacionals que seran desvetllats aquest dissabte 15 de novembre.
Els beneficis de la campanya es destinaran íntegrament a organitzacions palestines que treballen sobre el terreny en àmbits com l’ajuda humanitària i la reconstrucció a Gaza, el suport a les principals entitats de drets humans del Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) per posar fi a la impunitat dels responsables del genocidi i altres crims, i el suport a la Palestinian Performing Arts Network (PPAN) per preservar la cultura palestina com a expressió de dignitat i resiliència.
Les entrades per al concert d’Alcover tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a ticketic.org.