Successos
Un vehicle s’incendia després de xocar amb un camió d’escombraries a Valls
El conductor va poder sortir del vehicle i va anar pel seu propi peu a l’hospital, mentre els Bombers extingien el foc del cotxe incendiat
Un accident de trànsit ha tingut lloc aquest dissabte al matí a Valls, quan un turisme ha col·lidit amb un vehicle d’escombraries a la carretera N-240. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 7.05 hores, i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions.
En arribar, els bombers han trobat el cotxe completament incendiat i el conductor fora del vehicle, que ha pogut sortir pel seu propi peu i s'ha desplaçat fins a l’hospital per rebre atenció mèdica.
Els efectius d’emergència han extingit l’incendi del turisme, que ha quedat totalment calcinat. L’actuació ha obligat a regular el trànsit a l'N-240 durant els treballs d’extinció i de neteja de la via.