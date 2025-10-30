Premis
El ‘Cupó Diari’ de l’ONCE reparteix 35.000 euros a Valls
Diego González és qui ha portat la sort a Valls des del seu Punt de Venda situat a l’avinguda del Fornàs
L’ONCE ha repartit 35.000 euros a Valls en el sorteig del ‘Cupó Diari’ d’ahir, 29 d’octubre. Diego González, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l’ONCE, és qui ha portat la sort a Valls des del seu Punt de Venda situat a l’avinguda del Fornàs, 8.
El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.
Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 20.900 agents venedors, 2.500 d’ells a Catalunya, que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l’instant el número que més li agradi.
Els cupons de l'ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització que, des del seu disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures.
L'Organització manté una responsabilitat amb la ciutadania promovent una política de joc responsable amb els sistemes d'avaluació i seguiment més exigents definits per l'Associació Mundial de Loteries i l’Associació Europea de Loteries.