Infraestructures
Vila-rodona tindrà depuradora d'aquí un any i deixarà d'abocar les aigües residuals al Gaià
La consellera de Territori posa la primera pedra d'un projecte valorat en 5 milions d'euros
Vila-rodona (Alt Camp) tindrà Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) d'aquí un any. Aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha posat la primera pedra d'un projecte que té un pressupost de 5 milions d'euros. La instal·lació permetrà que el municipi deixi d'abocar les aigües residuals al riu Gaià, al qual se li retornarà aigua neta.
La instal·lació s'aixeca entre l'autopista AP-2 i l'entrada del municipi, a tocar del riu i també comptarà amb una bomba per poder evacuar aigua en cas de fortes pluges que puguin provocar inundacions. També es construirà un col·lector de més de 500 metres que recollirà les aigües del clavegueram. Al costat s'hi instal·laran plaques fotovoltaiques per subministrar-li energia renovable.
Segons dades del Departament, quan es posi en marxa la depuradora serà la desena de la comarca, que aconseguirà tenir el 81,3% de la seva població sanejada. A l'Alt Camp ara mateix hi ha onze actuacions relacionades amb el sanejament d'aigua en curs, i n'hi ha disset més de planificades.
La depuradora de Vila-rodona es va impulsar mitjançant un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua i l'ajuntament, que va fer la redacció del projecte. La instal·lació és de tipus biològic amb reducció de nitrogen i tindrà una capacitat de tractament de 410 metres cúbics (m3) al dia.
Paneque ha celebrat l'inici d'un projecte «que s'ha treballat durant anys». De fet, l'alcalde de la localitat, Josep Maria Comas, ha recordat que els primers moviments van començar els primers anys de la dècada dels 2000 però que no va ser fins la passada legislatura que no es va desbloquejar. La consellera ha valorat que la instal·lació «està dimensionada per donar servei a Vila-rodona durant els propers anys» i ha destacat que amb infraestructures com aquesta Catalunya avança «cap a un país més sostenible, que també és més eficient i competitiu».
Comas ha destacat la vessant mediambiental del projecte. «Hem vist un riu ple de vida i ara veiem un riu mort. Poder depurar aquestes aigües no ens ressituarà al que havia sigut el Gaià, amb una amplada i dos pams de fondària, però com a mínim no el castiguem. Som capaços de retornar les aigües dels pous i manantials, i retornar-la neta», ha finalitzat.