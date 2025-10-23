Policial
Detingut a l’AP-2 a Rodonyà per portar al cotxe objectes robats ocults sota una manta
Els productes presumptament sostrets estarien valorats en quasi 2000 €
La matinada de dimarts cap a les 04.30 hores els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys com a autor d'un delicte de receptació després d’interceptar un vehicle durant un control preventiu de furts a l’AP-2, en direcció Lleida, al terme municipal de Rodonyà.
Al voltant de les 04.30 hores els agents han localitzat un turisme aturat amb un ocupant que manipulava un lot. Durant l’escorcoll del vehicle es van descobrir diverses eines i objectes ocults sota una manta als seients posteriors.
Entre els efectes intervinguts hi havia una caixa amb quatre planxes de cabell sense estrenar i una cinquantena de peces de roba amb l’etiquetatge original, elements que van fer sospitar que podrien provenir d’un robatori. Els objectes intervinguts tenen un valor aproximat de 1.862,15 €.
El detingut, que compta amb 12 antecedents policials, va passar ahir a disposició judicial.