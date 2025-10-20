Economia
La multinacional Normal obrirà un centre logístic al Pla de Santa Maria i crearà 300 llocs de treball
La companyia invertirà 20 milions d'euros en un espai de més de 40.000 metres quadrats
L'empresa danesa Normal obrirà un centre logístic al Pla de Santa Maria (Alt Camp), segons ha informat el Departament d'Empresa aquest dilluns. La multinacional invertirà 20 milions d'euros i crearà 300 llocs de treball en un espai de més de 40.000 metres quadrats. D'aquests, 1.500 metres quadrats seran d'oficines, i també hi haurà zones d'emmagatzematge en fred per a productes sensibles a la temperatura, entre d'altres aplicacions.
És el primer centre d'aquestes característiques que la firma escandinava obre a l'Estat, amb l'objectiu de reforçar la distribució dels seus productes a Espanya, Portugal i el sud de França. La cadena ofereix productes multi marca de cura personal, higiene dental i maquillatge.
El Departament ha destacat que l'elecció del Pla de Santa Maria respon a les seves bones connexions i proximitat amb el sud de França, així com per la capacitat d'incorporar talent qualificat. De fet, «el nou centre serà el principal hub logístic de la companyia per al sud d'Europa i consolida el Camp de Tarragona com a ubicació estratègica en aquest àmbit», han indicat. «L'aposta de Normal per Catalunya demostra una vegada més l'atractiu del nostre país com a ubicació estratègica per a qualsevol multinacional que vulgui operar al sud d'Europa tant per la situació geogràfica com per l'accés al talent i infraestructures de qualitat que podem oferir», ha assegurat el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper.
Per la seva banda, el cap logístic de Normal, Niels Katholm, ha apuntat: «des del principi, hem tingut una bona col·laboració amb els socis i l'acollida que hem experimentat per part de les institucions i les parts interessades locals ha estat realment encoratjadora. Ja hem experimentat un gran interès per part de possibles treballadors, cosa que confirma la nostra creença que Catalunya és ideal per atraure talent qualificat i construir un equip fort».