Policial
Desmantellen dos cultius de marihuana a Montferri i detenen a dos persones
Una tercera persona també està investigada per la seva relació amb un dels cultius
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de l’Alt Camp-Conca de Barberà, van desmantellar la setmana passada dos cultius de marihuana a Montferri, i van detenir dos homes de 37 i 51 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues. A més, també se’ls atribueix un delicte de defraudació de fluid elèctric. Així mateix, un altre home de 75 anys està investigat per la seva relació amb una d’aquestes dues plantacions.
Aquest passat dimecres pels volts de les 09.30 hores i durant un patrullatge preventiu a la zona, els mossos van confirmar l’existència d’una possible plantació interior de marihuana en una casa ubicada a la urbanització l’Alzineta d’aquest municipi. La forta olor procedent de l’interior, així com el soroll de motors, va fer sospitar els agents d’una possible activitat il·lícita que seguidament es va confirmar en l’entrada.
Els mossos van localitzar fins a 930 plantes en un avançat estat de creixement repartides en quatre espais diferents d’una casa en procés de construcció envoltat per portes metàl·liques. El conreu comptava amb tots els elements imprescindibles per afavorir-ne el seu creixement. Durant aquesta actuació els mossos van detenir els responsables, dos homes a qui també se’ls atribueix un delicte de defraudació de fluid elèctric.
Segona plantació en una finca pròxima
El segon cultiu detectat en aquesta mateixa urbanització de Montferri, es va desmantellar dijous passat quan pels volts de les 09.00 hores, una patrulla es va dirigir fins a una casa ubicada en una finca pròxima a l’anterior. També desprenia olor i des de l’exterior van observar una sèrie d’elements característics i habituals de les plantacions interiors de marihuana.
Un cop efectuada la corresponent entrada en aquest altre domicili, els mossos van comprovar que hi tenien 130 plantes més a l’interior. En ambdós casos, les instal·lacions s’abastien de subministrament elèctric des de l’escomesa general, on van efectuar una connexió fraudulenta. Posteriorment, tècnics de la companyia de la llum van desmantellar-les ja que a més, com a conseqüència del seu precari estat, representaven un risc de seguretat per a la resta de cases de la zona.
Aquestes dues actuacions van permetre intervenir tota mena de material relacionat amb el conreu de la marihuana, entre transformadors, focus, aparells d’aire condicionat, ventiladors, conduccions d’aire, vaporitzadors, canonades de reg, torretes, adobs i productes fitosanitaris entre d’altres.
Els dos detinguts dimecres passat van quedar en llibertat unes hores després amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan siguin requerits. També ho haurà de fer l’home que es cuidava de la plantació localitzada en la segona casa, el qual està investigat pels mateixos fets.