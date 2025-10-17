Fira
Valls arrenca una Santa Úrsula centrada en les fires i el món casteller
Els actes festius i del seguici es completaran amb el XIII Simposi Casteller de Catalunya
Des d’avui i fins al 26 d’octubre, la Fira de Santa Úrsula 2025 tornarà a convertir Valls en el Km0 del patrimoni universal casteller i de la cultura popular del país. La ciutat dels castells viurà deu dies intensos amb una programació que uneix tradició, patrimoni, música, foc i creativitat. L’Ajuntament de Valls i les diferents comissions han creat un programa que consolida la fira com una de les cites més destacades del calendari cultural de Catalunya. Com sempre, el gran moment arribarà amb la diada castellera del diumenge 26 d’octubre, quan la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls tornaran a omplir la plaça del Blat en la cita més esperada de l’any.
La Fira Castells i la Fira Canalla a la plaça del Quarter i el Museu Casteller també seran epicentres de festa. El XIII Simposi Casteller de Catalunya reafirma el paper de Valls com a referent de prestigi en l’estudi i reflexió sobre el fet casteller. La conferència inaugural del Simposi, el dissabte 25, anirà a càrrec del coreògraf Marc Fernández i el músic Ivó Jordà, dos artistes experts castellers que han enllaçat la tradició amb l’art de la música. Per la seva part, les taules rodones del Simposi abordaran temàtiques com la gestió econòmica de les colles o la innovació de les tècniques castelleres. Del simposi destaca enguany la Mostra Gastronòmica que sota el títol Les tres rondes dels Castells portarà a plaça una degustació ben especial a càrrec dels germans Rafel, Joan i Enric Castells, en una actuació de forquilla i ganivet amb marcat sentit Km0.
El Museu Casteller de Catalunya també serà punt de trobada per a activitats com presentacions de llibres, tertúlies o projeccions. A més, el diumenge 19 serà escenari de l’espectacle de dansa Aleta, de la companyia Marc Fernández, una producció que combina moviment i imaginari casteller per explorar els valors de l’esforç i la cooperació col·lectiva. L’espectacle és una coproducció de Plataforma Arts de Carrer, Fira Mediterrània, Danseu Festival i Escena Patrimonio (Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya Unesco).
D’altra banda, la Fira Castells reunirà més d’una vintena d’estands i una quarantena de tallers, demostracions i jocs per a totes les edats. En paral·lel, la Fira Canalla proposarà activitats creatives i participatives per als més petits: mural col·laboratiu, tallers de lettering i ninos castellers, postals pop-up, inflables i jocs d’equilibri cooperatius, a més d’inflable casteller que, amb els seus 8 metres, és el més alt del món.
El seguici popular torna a ser una de les grans columnes de la Fira, amb una programació que posa en relleu el foc, el bestiari i la participació ciutadana. El Correfoc de Santa Úrsula posarà el foc a la festa i tenyirà de vermell Valls el dissabte 25, amb el ball parlat dels Diables, la pujada dels Dracs, els versots satírics, la baixada de l’arcàngel i, com a novetat del programa d’enguany, la Revetlla Diabòlica que tancarà la nit infernal amb música i festa a la plaça de l’Oli.
Els 25 anys de la Mostra de Bestiari Escolar afegeixen noves efemèrides a aquesta Santa Úrsula. La Mostra, el divendres 24, serà l’acte inaugural de la seqüència ritual de Santa Úrsula, amb centenars d’infants de les escoles i instituts de la ciutat que desfilaran amb el seu bestiari i els nans creats per cada centre, en una gran cercavila que culminarà al Pati amb l’enfaixada de l’escultura El Casteller de Josep Busquets.
D’altra banda, el programa manté actes tan consolidats com les Corts, aquest dissabte, amb la recreació històrica de la Revolta del Vi i el tast de vins al claustre del Carme; o també el Correbous, el dissabte 25, que arriba a la seva 13a edició. Tot plegat es completa amb una programació cultural on destaca l’actuació de Sau amb Un concert de pel·lícula, també aquest dissabte, al Centre Cultural, en una experiència audiovisual que s’estrena a Valls i que aporta imatges inèdites de la banda; a més del concert del divendres 24, el Teatre Principal, amb Manu Guix actuant en acústic.