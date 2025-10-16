Diari Més

El Calçofest creix amb la participació del comerç i la restauració vallenca

Botigues, restaurants i equipaments culturals s’impliquen en el festival del 22 de novembre, que unirà gastronomia i cultura

Moment de la roda de premsa de presentació del festival, aquest dimecres al matí.

Moment de la roda de premsa de presentació del festival, aquest dimecres al matí.

El Calçofest continua creixent i implicant tota la ciutat. Aquest dimecres es va presentar la participació de restaurants, comerços i equipaments vallencs en aquest nou festival que Valls celebrarà el 22 de novembre amb un macroconcert, una calçotada popular i activitats familiars per donar la benvinguda a la temporada de calçots. La primera edició ja ha generat una gran expectació, amb 7.500 entrades venudes per al concert i un miler de persones inscrites a la calçotada. 

Dotze restaurants de l’Alt Camp s’hi han sumat amb un 10% de descompte en les calçotades servides aquell dia: Cal Ganxo, Casa Fèlix, El Cervelló, Julià Mallol, Incògnit, La Licorera, Masia Fontscaldes, l’Esportell del Bou, el Coll de Nulles, la Sort del Pont d’Armentera i la Montoliva de Vilallonga del Camp. Coordinada per la Cambra de Comerç de Valls, aquesta acció busca reforçar la vinculació entre el festival i els restaurants i productors locals. Des de la Cambra es destaca que el Calçofest permet «donar visibilitat a la Calçotada des del novembre fins a l’abril» i contribuir així a allargar la temporada i impulsar-ne l’atractiu turístic. 

El comerç de Valls també s’hi ha implicat amb sortejos d’entrades per al concert. Entre el 3 i el 8 de novembre, les compres als establiments adherits a la Unió de Botiguers permetran participar en el sorteig de vuit entrades, dipositant els tiquets a les urnes de les regidories de Comerç i Turisme o a la Cambra. 

El Museu Casteller de Catalunya s’hi afegeix amb una promoció especial d’entrades 2x1 per a tots els assistents al concert. A més, la Regidoria d’Igualtat i Feminismes instal·larà un punt lila i irisat per garantir un espai segur. 

El Calçofest combinarà música, gastronomia i cultura en una jornada amb activitats al centre històric i un gran concert amb Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs i DJ Trapella. Amb el suport d’institucions i empreses locals, el festival consolida Valls com a capital de la calçotada.

