Valls
El Calçofest creix amb la participació del comerç i la restauració vallenca
Botigues, restaurants i equipaments culturals s’impliquen en el festival del 22 de novembre, que unirà gastronomia i cultura
El Calçofest continua creixent i implicant tota la ciutat. Aquest dimecres es va presentar la participació de restaurants, comerços i equipaments vallencs en aquest nou festival que Valls celebrarà el 22 de novembre amb un macroconcert, una calçotada popular i activitats familiars per donar la benvinguda a la temporada de calçots. La primera edició ja ha generat una gran expectació, amb 7.500 entrades venudes per al concert i un miler de persones inscrites a la calçotada.
Dotze restaurants de l’Alt Camp s’hi han sumat amb un 10% de descompte en les calçotades servides aquell dia: Cal Ganxo, Casa Fèlix, El Cervelló, Julià Mallol, Incògnit, La Licorera, Masia Fontscaldes, l’Esportell del Bou, el Coll de Nulles, la Sort del Pont d’Armentera i la Montoliva de Vilallonga del Camp. Coordinada per la Cambra de Comerç de Valls, aquesta acció busca reforçar la vinculació entre el festival i els restaurants i productors locals. Des de la Cambra es destaca que el Calçofest permet «donar visibilitat a la Calçotada des del novembre fins a l’abril» i contribuir així a allargar la temporada i impulsar-ne l’atractiu turístic.
El comerç de Valls també s’hi ha implicat amb sortejos d’entrades per al concert. Entre el 3 i el 8 de novembre, les compres als establiments adherits a la Unió de Botiguers permetran participar en el sorteig de vuit entrades, dipositant els tiquets a les urnes de les regidories de Comerç i Turisme o a la Cambra.
El Museu Casteller de Catalunya s’hi afegeix amb una promoció especial d’entrades 2x1 per a tots els assistents al concert. A més, la Regidoria d’Igualtat i Feminismes instal·larà un punt lila i irisat per garantir un espai segur.
El Calçofest combinarà música, gastronomia i cultura en una jornada amb activitats al centre històric i un gran concert amb Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs i DJ Trapella. Amb el suport d’institucions i empreses locals, el festival consolida Valls com a capital de la calçotada.