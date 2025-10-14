Política
Valls espera mobilitzar 25 milions d’euros amb el Pla de Barris per recuperar el seu centre històric
El consistori presenta 28 propostes de caire urbanístic, social i de transició ecològica
L’Ajuntament de Valls ha decidit fer una aposta de màxims i presentar al Pla de Barris de la Generalitat una candidatura que l’ajudi a recuperar bona part del seu centre històric, especialment castigat pel despoblament i l’envelliment dels immobles.
El consistori espera aconseguir la subvenció màxima establerta per la present convocatòria del Pla de Barris, que és per a una despesa global de 25 milions d’euros (inversió total que s’espera mobilitzar) i que en aquest cas representaria una subvenció per part de la Generalitat, de 14,4 milions (el 57,8% de la despesa total). La resta d’aportacions correspondrien al finançament municipal (6,2 milions), altres subvencions públiques (2,2) i aportacions de tercers d’àmbit privat (2,1 milions).
Amb aquesta inversió total, la proposta del consistori vallenc inclou un total de 28 intervencions. Onze corresponen a l’àmbit de l’acció sociocomunitària, set en transició ecològica i 10 dedicades en exclusiva a la transformació urbana, amb algunes propostes que ja estan actualment incloses en el Pla Estratègic del Centre Històric.
En aquest sentit, en l’apartat de transformació urbanística, les propostes van més enllà del Barri Antic i s’amplia l’àmbit d’actuació a la primera corona del tomb de muralles i la zona del Portal Nou.
L’Ajuntament preveu actuacions en 13 carrers i places del Centre Històric. Així, es destinaran 1,4 milions d’euros a la millora de l’entrada a Valls per la carretera de Tarragona, un dels accessos principals a la ciutat i al centre. A més, s’incorporen 2,8 milions al Pla de Barris per a la urbanització de carrers en cinc àmbits diferents de l’interior del nucli antic: a la zona dels carrers de Sant Antoni i Mossos d’Esquadra; a les places de les Garrofes i de la Fusta; als carrers d’en Bosc i d’en Gassó; a una part de l’anomenada Espina de Peix (carrers Sant Sebastià, Figuereta, dels Bous i placetes de l’entorn i, finalment, al carrer de la Cort. En aquest carrer precisament, també s’ha previst millorar l’accessibilitat des de la muralla de Sant Antoni amb la reforma de les Escales de la Peixateria que s’ampliarien amb el solar annex. A la vegada, també s’han previst actuacions de millora dels usos i entorn del Museu Casteller, amb l’enderroc i urbanització a l’àmbit de Sant Oleguer – Sant Antoni i unes escales com a nou accés a la coberta de l’equipament del Museu.
Una de les principals apostes del Pla de Barris serà en matèria de rehabilitació d’edificis, amb 4,5 milions d’euros que multiplicaran per sis la línia de subvencions actual. Aquesta ampliació de les subvencions permetria efectuar obres en una vuitantena d’habitatges, amb un projecte que cobriria el 60% del cost i a la qual es podrien acollir particulars, promotors, cooperatives i altres projectes singulars privats. A més, el projecte de Pla de Barris també preveu línies de subvencions per millorar l’accessibilitat d’habitatges.
La Porta de Sant Francesc
Dins l’àmbit de la transició ecològica, la proposta inclou avançar amb el projecte de l’anomenada Porta de Sant Francesc, d’acord amb la proposta del Centre de Recerca Urbana del Camp de la Universitat Rovira i Virgili que reforma aquesta entrada a la ciutat i al Centre Històric i preveu la pacificació de tot el frontal de l’església de Sant Francesc i la seva vinculació amb tot l’entorn, principalment amb la zona verda singular del torrent del Catllar. Amb el Pla de Barris l’Ajuntament espera poder completar la totalitat del projecte, que ja està executant, de recuperació de la muralla de Sant Francesc, a la zona del portal de Llobets i de Sant Sebastià.
A més, l’Ajuntament ha incorporat, en l’àmbit de transició ecològica, la remodelació d’entorns singulars com el de l’aparcament del Barri Vell o el Teatre Principal, la pacificació del trànsit, l’ampliació del projecte ‘reÚtil’ de la Comunalitat.