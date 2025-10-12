Successos
Rescaten en helicòpter un home que havia tingut un accident amb un quad a Aiguamúrcia
El conductor ha resultat ferit lleu, però es trobava conscient
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al migdia un home ferit després de tenir un accident amb un quad a Aiguamúrcia.
L'avís l'han rebut a les 12.12 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb tres dotacions. El cos ha activat també un helicòpter del Grup d’Actuacions Especials (GRAE).
Després de localitzar el conductor accidentat, els efectius han pogut comprovar que es trobava conscient, tot i que presentava algunes ferides. Tot seguit ha estat evacuat en estat lleu.