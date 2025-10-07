Policial
Desarticulen a Valls un grup especialitzat en la venda de substàncies estupefaents
Tres dels detinguts també estaven implicats en robatoris amb violència i intimidació
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de l’ABP Alt Camp – Conca de Barberà van detenir entre dimecres passat i aquest dissabte a la capital de l’Alt Camp quatre homes d’entre 20 i 23 anys, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues, ocupació d’immobles i tinença d’armes i explosius. A tres dels detinguts també se’ls atribueixen dos delictes de robatori amb violència i intimidació i lesions, per dos robatoris comesos amb anterioritat.
La investigació, iniciada a mitjans de juny, va permetre detectar un punt de venda i consum d’estupefaents en un pis del carrer Flavià de Valls. Les vigilàncies efectuades i les actuacions policials posteriors amb persones que sortien de l’immoble van confirmar les sospites dels investigadors.
Durant la matinada del passat 1 d’octubre es van dur a terme dues entrades i perquisicions en dos domicilis situats als carrers Sant Antoni i Flavià.
En aquest sentit, l’operatiu va concloure amb la detenció dels tres primers sospitosos, que acumulaven més de quinze antecedents policials, entre ells el presumpte cap de la banda.
En els registres es van intervenir diverses armes, entre les quals hi havia dues armes de foc llargues, una pistola de tir esportiu, dos-cents cartutxos de munició, diferents accessoris i una desena d’armes blanques.
A més, es van comissar 37,5 grams de cocaïna, més de 300 grams de marihuana, prop de 350 grams d’haixix i més de 250 pastilles de fàrmacs sedants.
De la investigació es desprèn que els dos habitatges utilitzats pel grup havien estat ocupats il·legalment per destinar-los al tràfic i consum de substàncies estupefaents.
Així mateix, a tres dels detinguts se’ls relaciona amb dos robatoris violents comesos el passat mes de setembre, en els quals les víctimes van resultar ferides amb arma blanca.
D’altra banda, aquest dissabte es va detenir a la carretera T-742 a Valls, el quart implicat, el qual acumula fins a tretze antecedents policials.
Els tres primers arrestats van passar divendres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls, mentre que el darrer ho va fer ahir dilluns.