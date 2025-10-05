Successos
Rescaten un gos que havia caigut a un pou de vuit metres al Pont d’Armentera
Els Bombers, amb tres dotacions i el grup GRAE, han utilitzat cordes per rescatar l’animal, que ha estat retornat sa i estalvi al seu amo
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte un gos que havia caigut a un pou d’uns vuit metres de profunditat a la zona de les passarel·les del riu Gaià, al terme municipal del Pont d’Armentera.
L’avís s’ha rebut a les 14.52 h a través del telèfon d’emergències 112. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, entre elles efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), que han muntat una instal·lació de cordes per accedir al pou i arribar fins a l’animal.
Un cop assegurat, el gos ha estat tret sa i estalvi i retornat al seu propietari. L’actuació s’ha donat per finalitzada sense cap altra incidència.