Castells
La Colla Joves Xiquets de Valls abandona la junta de la Coordinadora de Colles Castelleres
En un comunicat al·leguen a «la pèrdua dels valors fundacionals que van inspirar la refundació de la CCCC l’any 2000»
La Colla Joves Xiquets de Valls ha comunicat que ha decidit abandonar la junta directiva de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC). Des de la formació asseguren que es tracta d’una «decisió molt difícil i dolorosa, presa per responsabilitat i en coherència amb els valors que sempre hem defensat». Com a motiu al·leguen a «la pèrdua dels valors fundacionals que van inspirar la refundació de la CCCC l’any 2000».
En el comunicat expliquen que la colla ha estat present a la junta de la Coordinadora des de la seva creació, essent l’única colla amb presència ininterrompuda durant tots aquests anys. En aquest temps, han viscut moments de gran complexitat, com les crisis de l’any 2000 (reorganització de la Coordinadora), 2008 (aturada de la junta), la pandèmia de la COVID-19 o els episodis més difícils derivats d’accidents greus. També hi han estat en moments delicats i de gran transcendència pel món casteller, apostant per la implementació del casc el 2008 i en grans moments com la inclusió del castells a la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 2010. A més, han ostentat la presidència de la Coordinadora en quatre ocasions durant els darrers vint-i cinc anys.
Però avui han decidit fer un pas la costat al·legant «la pèrdua dels valors fundacionals que van inspirar la refundació de la CCCC l’any 2000». Segons afirmen «aquella etapa es va impulsar per convertir la Coordinadora en una eina de servei a les colles, centrada en la gestió de l’assegurança, la seguretat i la promoció del fet casteller, fugint de personalismes i situant les colles com a protagonistes. Malauradament, aquest esperit s’ha anat diluint».
«En els darrers temps, els nostres representants han hagut de fer front a situacions desagradables i ofensives dins la mateixa junta, incloent-hi actituds de deslleialtat i manca de respecte. Aquest clima ha generat una desconfiança insalvable amb la direcció de la Colla i la comissió de seguiment de la CCCC», han afegit.
Fa mesos ja van posar en dubte la seva continuïtat, però van decidir mantenir-se per responsabilitat, especialment en un moment crític per a la viabilitat econòmica de la CCCC, arran de la cessió dels drets televisius. Un cop resolt aquest punt, han pres aquesta dràstica decisió.
«Allà on abans hi havia treball col·lectiu, responsabilitat compartida i debat constructiu, ara hi ha opacitat, centralització i manca de comunicació. L’esperit de servei que havia de guiar la junta, especialment en la defensa i promoció de les colles petites, també s’ha diluït», confessen en un dur comunicat.
Per tot això, la Colla Joves Xiquets de Valls ha deixat, amb efectes immediats, la junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.