Policial
Almenys tres detinguts en un operatiu per delictes de salut pública i tinença d'armes a Valls
Els Mossos d'Esquadra han desplegat diversos efectius al centre de la capital de l'Alt Camp
Els Mossos d'Esquadra han detingut almenys tres persones en un operatiu a Valls contra el tràfic de drogues. Com ha pogut saber l'ACN, també se'ls acusa del delicte de tinença d'armes.
La policia autonòmica ha iniciat a primera hora del matí un dispositiu policial contra la salut pública a Valls. Concretament, els efectius han fet dues entrades en dos domicilis del barri antic de la capital de l'Alt Camp. Un dels diversos escorcolls que s'han dut a terme ha sigut en una casa del carrer Flavià. L'última de les tres detencions s'ha produït quan passaven pocs minuts d els nou d'aquest dimecres al matí.
L'operatiu d'investigació es manté obert amb la intenció d'efectuar noves detencions relaciones amb el cas en el decurs dels propers dies.