Almenys tres detinguts en un operatiu per delictes de salut pública i tinença d'armes a Valls

Els Mossos d'Esquadra han desplegat diversos efectius al centre de la capital de l'Alt Camp 

Agents dels Mossos d'Esquadra al carrer Flavià de Valls durant els escorcolls en un operatiu contra el tràfic de drogues.

Agents dels Mossos d'Esquadra al carrer Flavià de Valls durant els escorcolls en un operatiu contra el tràfic de drogues.ACN

Shaila Cid
Shaila CidRedactora

Els Mossos d'Esquadra han detingut almenys tres persones en un operatiu a Valls contra el tràfic de drogues. Com ha pogut saber l'ACN, també se'ls acusa del delicte de tinença d'armes.

La policia autonòmica ha iniciat a primera hora del matí un dispositiu policial contra la salut pública a Valls. Concretament, els efectius han fet dues entrades en dos domicilis del barri antic de la capital de l'Alt Camp. Un dels diversos escorcolls que s'han dut a terme ha sigut en una casa del carrer Flavià. L'última de les tres detencions s'ha produït quan passaven pocs minuts d els nou d'aquest dimecres al matí.

L'operatiu d'investigació es manté obert amb la intenció d'efectuar noves detencions relaciones amb el cas en el decurs dels propers dies.

