Justícia
Espadaler afirma que caldran noves unitats judicials al Tribunal d'Instància de Valls per descongestionar-lo
El conseller de Justícia destaca la prova pilot per digitalitzar els expedients penals de Barcelona, Tarragona i Valls
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha afirmat que el nou Tribunal d'Instància Valls, que es va posar en marxa amb l'1 de juliol amb el desplegament de la Llei Orgànica 1/2025 en matèria d'eficiència del Servei Públic de Justícia, necessitarà noves unitats judicials per revertir la saturació que aquests jutjats pateixen des de fa anys.
Aquestes podrien ser una realitat a finals d'any un cop el govern espanyol n'aprovi el reial decret. Actualment, el tribunal té tres magistrats i un de reforç. Espadaler també ha destacat que engegaran una prova pilot a Barcelona, Tarragona i a Valls per digitalitzar els expedients penals. «Aquest és el gran objectiu que tenim com a Departament», ha asseverat.