Espadaler afirma que caldran noves unitats judicials al Tribunal d'Instància de Valls per descongestionar-lo

El conseller de Justícia destaca la prova pilot per digitalitzar els expedients penals de Barcelona, Tarragona i Valls

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, visitant les instal·lacions del nou Tribunal d'Instància de Valls.

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, visitant les instal·lacions del nou Tribunal d'Instància de Valls.ACN

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha afirmat que el nou Tribunal d'Instància Valls, que es va posar en marxa amb l'1 de juliol amb el desplegament de la Llei Orgànica 1/2025 en matèria d'eficiència del Servei Públic de Justícia, necessitarà noves unitats judicials per revertir la saturació que aquests jutjats pateixen des de fa anys. 

Aquestes podrien ser una realitat a finals d'any un cop el govern espanyol n'aprovi el reial decret. Actualment, el tribunal té tres magistrats i un de reforç. Espadaler també ha destacat que engegaran una prova pilot a Barcelona, Tarragona i a Valls per digitalitzar els expedients penals. «Aquest és el gran objectiu que tenim com a Departament», ha asseverat.

