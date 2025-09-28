Diari Més

Successos 

L'atropellament d'un porc senglar a la C-14 a Alcover provoca una col·lisió múltiple entre 5 cotxes

L'accident, que va tenir lloc al punt quilomètric 17.1 en sentit Montblanc, no va causar cap dany personal

Imatge d'un vehicle dels Mossos alertant d'un accident.

Imatge d'un vehicle dels Mossos alertant d'un accident.Cedida

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Aquest dissabte a la nit es va produir un accident de trànsit a la C-14, al punt quilomètric 17.1 en sentit Montblanc, quan l'atropellament a un porc senglar va provocar la col·lisió entre diversos vehicles.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 22.44 hores i es van desplaçar amb una dotació terrestre fins al lloc dels fets, proper a la zona de Les Masies Catalanes. Allà van comprovar que la presència dels animals morts a la calçada havia causat una col·lisió múltiple amb cinc vehicles implicats.

Afortunadament, cap persona va resultar ferida, i la tasca dels Bombers va consistir a assegurar la zona, desconnectar les bateries dels vehicles implicats i retirar els animals morts per evitar nous accidents.

tracking