Successos
L'atropellament d'un porc senglar a la C-14 a Alcover provoca una col·lisió múltiple entre 5 cotxes
L'accident, que va tenir lloc al punt quilomètric 17.1 en sentit Montblanc, no va causar cap dany personal
Aquest dissabte a la nit es va produir un accident de trànsit a la C-14, al punt quilomètric 17.1 en sentit Montblanc, quan l'atropellament a un porc senglar va provocar la col·lisió entre diversos vehicles.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 22.44 hores i es van desplaçar amb una dotació terrestre fins al lloc dels fets, proper a la zona de Les Masies Catalanes. Allà van comprovar que la presència dels animals morts a la calçada havia causat una col·lisió múltiple amb cinc vehicles implicats.
Afortunadament, cap persona va resultar ferida, i la tasca dels Bombers va consistir a assegurar la zona, desconnectar les bateries dels vehicles implicats i retirar els animals morts per evitar nous accidents.