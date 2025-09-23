Oci
VallsJove estrena el curs amb activitats, tallers i serveis d’atenció juvenil especialitzada
La programació s’allargarà fins al 23 de desembre amb propostes per a nois i noies de 12 a 29 anys
L’Espai Jove de Valls ha donat el tret de sortida aquest setembre al nou curs amb una programació que combina activitats, tallers i serveis pensats per a joves de 12 a 29 anys. L’objectiu és oferir un espai de trobada, participació i aprenentatge que respongui a les necessitats de la joventut vallenca. La programació s’allargarà fins al 23 de desembre i inclou un ampli ventall d’activitats gratuïtes, que se sumen als serveis permanents d’informació i assessorament que ja ofereix l’equipament.
Entre aquests serveis hi ha el Punt d’Informació Juvenil, d’atenció generalista sobre matèries d’interès; l’orientació laboral, que ajuda en la recerca de feina i en la redacció de currículums; l’orientació acadèmica, que dona suport en tràmits de beques i mobilitat internacional; i l’assessorament en salut i benestar emocional, amb tallers i espais de consulta. També s’hi inclou l’orientació en habitatge, disponible el primer dimecres de mes; l’assessorament en igualtat i diversitat, adreçat a dones i col·lectius LGTBIQ+; i la participació i voluntariat, amb la creació de la Taula Jove de Valls.
Aquests serveis es duen a terme gràcies a la col·laboració entre diverses regidories municipals i entitats com l’Ocell de Foc, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, el Servei d’Atenció Integral de la Regidoria d’Igualtat i Feminismes, Vallsgenera, l’Oficina Jove de l’Alt Camp o la cooperativa La Bastida. L’equipament obre de dimarts a dijous, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Benvinguda i Taula Jove
Enguany s’incorpora la iniciativa Benvinguda a la joventut, adreçada a l’alumnat de 3r d’ESO dels instituts de Valls, que coneixeran l’equipament i rebran un pack amb informació i material. També es posa en marxa la Taula Jove, un nou espai de participació activa que començarà a l’octubre dins del programa Erasmus+ Youth Participation Activities. El projecte culminarà amb una estada a Bolonya per conèixer iniciatives similars. El 30 de setembre s’ha convocat una sessió informativa per explicar-ne els detalls.
Pel que fa a les activitats, la programació d’aquest trimestre inclou propostes com l’exposició d’art Al fons a la dreta de Meritxell Garriga o el Castaween, que fusiona Castanyada i Halloween amb tallers, trobades per decorar l’espai i un escape room temàtic. A més, es farà la segona edició del concurs de fotografia sobre el 25N, obert a joves de 14 a 29 anys, que finalitzarà amb una exposició i l’entrega de premis coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència Masclista.
També es va reprendre l’aula d’estudi, el darrer 17 de setembre, oberta els dimecres a la tarda i ampliada en període d’exàmens. Aquest espai vol afavorir el treball en grup i l’aprenentatge compartit, reforçant la funció de l’Espai Jove com a punt de referència per al conjunt de la joventut.
Des de VallsJove s’ha destacat que la programació respon a les demandes recollides en els processos participatius del Pla Local de Joventut i del Pla d’usos de l’Espai Jove. Amb aquestes propostes es vol reforçar l’equipament com un espai proper i útil per als joves, que poden inscriure’s a les activitats presencialment, per telèfon (977 609 849 o WhatsApp 630 476 151), per correu electrònic (vallsjove@valls.cat) o el mateix dia de l’activitat, fins a esgotar places, amb la voluntat de garantir un accés obert a tothom.