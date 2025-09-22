Societat
El Calçofest de Valls canvia d'ubicació per ampliar l'aforament
El nou festival espera rebre més de 8.000 assistents el proper 22 de novembre
L'organització de la primera edició del festival Calçofest, que se celebrarà a Valls el proper 22 de novembre, ha decidit canviar d'ubicació per augmentar l'aforament. L’èxit de la reserva prèvia d’entrades per al macroconcert únic que reunirà a Valls Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs i DJ Trapella ha portat l’organització a ampliar l’espai i donar cabuda a encara més públic.
Aquest dilluns l’organització ha presentat totes les novetats d’aquest festival que unirà cultura, música i gastronomia, marcant l’inici oficial de la temporada de calçotades. La presentació ha tingut lloc en un camp de calçots de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls, amb un gest simbòlic: la calçada d’una ceba, que creixerà fins a l’arrencada del primer calçot, prevista pel mateix dia del festival, el 22 de novembre.
Èxit de venda d’entrades
Després de l’impacte del llançament inicial del Calçofest el passat 4 d’agost -amb 1.800 entrades venudes en menys de 24 hores, i d’haver assolit a hores d’ara ja la xifra de 6.000-, l’organització ha decidit traslladar el festival a un gran solar situat al passeig President Tarradellas del barri del Fornàs.
Es tracta d’un espai més ampli, amb més comoditat per al públic i amb aparcament fàcil i proper. S’hi instal·larà una gran carpa de 5.000 m² i altres carpes adjacents que acolliran els diferents serveis i espais del festival. Aquesta nova infraestructura permetrà créixer fins als 8.000 assistents, una xifra viable al ritme actual de venda.
Eduard Ortega, codirector del Calçofest, destaca que «la gran resposta del públic ens demostra que el festival neix amb vocació de futur i amb capacitat de convertir-se en un una cita de referència al calendari cultural i gastronòmic del país». En aquest sentit, Joan Ibarra, regidor de Turisme de l’Ajuntament de Valls, assenyala que «el Calçofest va molt més enllà d’un esdeveniment puntual: és una aposta perquè la ciutat i el producte que l’identifica, el calçot, siguin protagonistes d’una experiència cultural i gastronòmica de primer nivell».
El Calçofest combinarà el concert amb una àmplia oferta gastronòmica. Així, el recinte del festival acollirà foodtrucks amb plats elaborats amb calçots i un espai fotogràfic tematitzat perquè els assistents puguin immortalitzar la seva experiència.
A més, des d’aquest mateix dijous 25 de setembre a les 12h es podran adquirir els tiquets per a la calçotada popular, que se celebrarà al pàrquing de la Cooperativa Agrícola de Valls. Es posen a la venda 500 degustacions a un preu de 15 euros, disponibles exclusivament a través de la web del Calçofest.
El Calçofest Matí
Però a més de la calçotada popular i el macroconcert, el Calçofest arrencarà molt abans. Així, la jornada començarà al Pati amb el Calçofest Matí, amb un programa matinal que inclourà artistes i col·lectius vallencs com la companyia de circ Passabarret; la música de la genuïna banda de versions Tàrraco Surfers amb Joan Reig a la bateria; les escoles de dansa Adagi i Infinity Dansa; i el mag vallenc Dario Proximity, que portarà la seva màgia de prop i de contacte directe amb el públic. A més, també hi haurà altres propostes de música i arts escèniques.
A la mateixa plaça, diversos restauradors oferiran tastos de calçotada, maridats amb vins de la DO Tarragona, que també hi serà present, convertint el Centre Històric de Valls en un espai de trobada i degustació.
Bus llançadora
Per garantir una experiència còmoda i sostenible, el festival comptarà amb un servei de bus llançadora gratuït amb l’autobús municipal. El servei enllaçarà l’Estació d’Autobusos, el recinte del Calçofest i la Sala RedStar, amb horaris de 16 a 19 h i de 0 a 4.30 h de la matinada. Aquest servei vol facilitar l’arribada de visitants d’arreu i alhora evitar la saturació del trànsit.
El Calçofest és el nou festival organitzat per la sala Redstar de Valls i Boom Boom Produccions i compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Valls, la Cambra de Comerç de Valls i la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls.