Successos
Els Bombers localitzen sa i estalvi un home desaparegut aquesta matinada a Cabra del Camp
Es va activar un dispositiu de recerca amb 12 dotacions i diversos drons
Aquesta matinada els Bombers de la Generalitat han localitzat sa i estalvi un home que havia estat denunciat com a desaparegut a Cabra del Camp. L’avís es va rebre a les 01.34 hores, quan es va informar que l’home havia sortit a passejar i no havia tornat a casa.
Per a trobar l'home es va activar un dispositiu de recerca amb la mobilització de dotze dotacions terrestres i especialitzades, entre les quals unitats del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), el Grup de Recolzament en Catàstrofes i Emergències (GRCR), el Grup de Recolzament d’Activitats Forestals (GRAF), la Unitat de Comandament Mitjà (UCM) i drons per reforçar la inspecció de la zona.
Cap a les 06.30 hores, els equips van localitzar l’home, que es trobava en bon estat de salut, tot i que una mica desorientat. Tot i això, va ser traslladat a l’Hospital Pius de Valls per a una revisió mèdica exhaustiva.