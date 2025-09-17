Infraestructures
Valls connecta la xarxa municipal d'aigua a Fontscaldes per garantir el subministrament
L'actuació permetrà bombejar 60 metres cúbics més al dia
Valls ha connectat el dipòsit de Fontscaldes a la xarxa d'aigua municipal per garantir el subministrament en aquest nucli urbà, on s'havien detectat problemes en la qualitat de l'aigua dels pous dels quals s'abasteix. Havia calgut fer aportacions amb 28 cisternes setmanals per abastir els veïns, que consumeixen uns 49 metres cúbics al dia.
L'actuació l'ha executat Agbar i permet bombejar fins a 60 metres cúbics d'aigua al dia, mitjançant tres quilòmetres de nova canonada que connecta el dipòsit de Fontscaldes amb el dipòsit Palau de Reig, ubicat a la zona nord del polígon industrial de Valls. La inversió feta és de 378.000 euros del fons de reposició que incorpora la tarifa d'aigua i els treballs han durat vuit mesos.