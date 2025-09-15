Successos
Tres persones ferides després que un cotxe hagi topat contra una casa a Puigpelat
Els fets van passar diumenge al vespre al carrer Major
Tres persones han resultat ferides després que un cotxe hagi topat aquest diumenge al vespre contra el mur d'una casa a Puigpelat. Els fets van passar a les 21.22 hores i es van mobilitzar dues dotacions de Bombers fins al número 64 del carrer Major.
Allí van veure com un vehicle havia perdut el control, per causes que es desconeixen, i havia topat contra la paret d'una casa. El conductor, un home de 56 anys, presentava un fort cop al cap i a la cara i va ser traslladat menys lleu fins a l'Hospital Pius de Valls. Dues persones més també van resultar ferides durant l'accident.