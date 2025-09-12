Successos
Detinguts per robar i causar danys de més de 100.000 € en un hotel en desús a les Borges Blanques
Els dos arrestats venien a deixalleries de Tarragona el cablejat elèctric sostret
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a l'Alt Camp dues persones acusades de cometre sis robatoris amb força en pocs dies en un hotel en desús de les Borges Blanques. El valor econòmic del cablejat elèctric sostret i els danys, tant a les instal·lacions elèctriques com a les estructures de l’edifici, ascendeixen a més de 100.000 euros.
Els dos arrestats són un home de 44 anys amb antecedents i una dona de 41. Els lladres venien el material sostret en deixalleries de les comarques de Tarragona i utilitzaven diferents estratègies en la venda per a dificultar la seva identificació.
La investigació es va obrir després de produir-se diversos robatoris amb força entre el 29 de juny i el 2 d'agost a les instal·lacions, situades vora l'N-240. Segons informen els Mossos, els lladres forçaven portes o finestres i, un cop dins, sostreien el cablejat elèctric de les instal·lacions. Es calcula que en cada robatori podien robar entre 1.000 i 2.000 metres de cable.
Arran aquests fets la Unitat d'Investigació de l'ABP Pla d'Urgell-Garrigues va obrir una investigació que va permetre identificar els presumptes lladres. Finalment, dimarts els van arrestar a Alcover i Vallmoll (Alt Camp).
Per dificultar la investigació policial els arrestats fraccionaven les vendes en diferents dies i alternaven les deixalleries. A més, als albarans de venda feien constar de manera alternativa l'home i la dona, i tant venien el coure pelat com amb el plàstic protector.
Els detinguts van passar dimecres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls.