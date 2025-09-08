Cultura
Els Teatres de Valls aixequen el teló amb Pepa Plana, Albert Pla, en Peyu i Els Pets
La nova programació porta teatre, música, circ i dansa fins al gener amb noms destacats de l’escena catalana
Els Teatres de Valls enceten una nova temporada escènica amb una programació d’alt nivell que combina grans noms del panorama català, projectes de creació vallenca i propostes per a tots els públics. Avui dilluns, 8 de setembre, s’obre la venda d’entrades i abonaments, tant al web municipal com a les taquilles del Teatre Principal.
El gran al·licient del cartell és el retorn de Pepa Plana a l’escenari de casa seva. La reconeguda i premiada pallassa vallenca presentarà el 14 de novembre A cada pas, un viatge poètic i de redescoberta del món que promet emocionar i fer riure.
Però no serà l’única cita destacada: la temporada reuneix també Ramon Madaula, Jordi Boixaderas, Paco Mir, Àngels Gonyalons, en Peyu, Albert Pla, Anna Sahun i Nausicaa Bonnín, a més de Sau i Els Pets. La resposta del públic ja ha estat notable, amb gairebé 700 abonaments venuts i entrades gairebé exhaurides per als concerts de les dues bandes.
El teatre és el gran protagonista de la temporada, amb títols que van de la comèdia al drama i repartiments de luxe. L’octubre començarà amb Un menú tancat (4 d’octubre), seguirà amb el singular Hamlet (12 d’octubre) amb Albert Pla i en Peyu, i Boja (19 d’octubre), monòleg de Mariona Esplugues.
El novembre destacarà amb Dones de ràdio (9 de novembre) amb Àngels Gonyalons, el retorn de Pepa Plana amb A cada pas (14 de novembre), el circ i dansa de Corcs (21 de novembre), Solo (28 de novembre) de Roi Borrallas i el thriller La presència (29 de novembre). Ja al desembre, Paco Mir dirigirà Els bons (7 de desembre) amb Madaula i Boixaderas, i com sempre el Nadal s’arrodonirà amb Els Pastorets i la versió Júnior.
La programació també inclou cites musicals destacades, com l’estrena a Valls d’Un concert de pel·lícula de Sau (18 d’octubre) i la doble celebració dels 40 anys d’Els Pets (5 i 6 de desembre), a més de propostes singulars com La passió segons Frida (2 d’octubre) i el documental In-side (20 de setembre).
En l’àmbit familiar hi haurà espectacles com La gata que volia canviar la història (27 de setembre), Professor Bromera (15 de novembre) i Sòmion (13 de desembre). Com a novetat, Valls s’adhereix al projecte Ti@, ens veiem al teatre, amb formació i espectacles per a joves de 8 a 14 anys a un preu simbòlic. Les entrades i abonaments es poden adquirir des d’avui dilluns a través de www.valls.cat i a les taquilles del Principal, que mantindran horari ampliat fins al 17 de setembre.