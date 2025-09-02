Mobilitat
Un tren de l’R14 es queda aturat per una avaria a La Plana-Picamoixons amb un centenar de passatgers
Els viatgers han estat traslladats a l’estació, des d’on agafaran autobusos per continuar el trajecte
Un tren que cobria el trajecte entre Lleida Pirineus i Barcelona Estació de França ha quedat aturat aquest dimarts entre les estacions de La Plana-Picamoixons i Alcover (Alt Camp) per una avaria tècnica del comboi, segons informa Renfe i Protecció Civil.
En el tren, hi viatjaven un centenar de passatgers, que ja han estat evacuats a l’estació. La circulació de l’R14 es troba interrompuda i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera fins a Tarragona.