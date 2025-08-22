Reconeixement
Un museu de Tarragona, nominat als II Premis +HISTORIA de National Geographic
Els guanyadors es donaran a conèixer al número de desembre de la revista
El Museu Casteller de Catalunya, situat a la ciutat de Valls, ha estat nominat en la categoria Millor Museu de Cultura Popular als II Premis dels lectors +HISTORIA, convocats per la revista Historia National Geographic amb el patrocini de l’Ajuntament de Còrdova i Córdoba es Más.
L'equipament de Valls està nominat juntament amb el Museo del encaje (Almagro, Ciudad Real), el Museo de las brujas (Zugarramurdi, Navarra), el Museo de miniaturas militares (Jaca, Huesca) i el Museo del Mercurio (Almadén, Ciudad Real).
Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer la tasca de divulgació i promoció de la història, el patrimoni i la cultura. La nominació del Museu Casteller de Catalunya és un reconeixement al seu paper com a espai de referència en la preservació i difusió de la cultura popular catalana i, especialment, del fet casteller, declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Amb una proposta innovadora i immersiva, l'equipament vallenc no només conserva i interpreta la tradició castellera, sinó que també la projecta al món, apropant els seus valors —força, equilibri, valor i seny— a públics de totes les edats i procedències.
La llista completa de candidatures es publicarà a la revista Historia National Geographic del mes de setembre. Paral·lelament, a partir d’aquest divendres, i fins al 12 d’octubre, es podran consultar tots els nominats i emetre el vot a través del web oficial. Els guanyadors es donaran a conèixer al número de desembre de la revista.
Des del Museu Casteller de Catalunya celebren aquesta nominació, que reforça la nostra missió de difondre i donar valor al patrimoni immaterial català, i conviden tothom a participar a la votació i donar suport a la candidatura.
El Museu Casteller de Catalunya, situat a la ciutat de Valls, va obrir portes l’any 2023 i que s’ha aixecat amb l’impuls de l’Ajuntament de Valls, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. El projecte ha permès crear un centre museístic, d’experiències singular i innovador al cor del Centre Històric i a tocar de l’emblemàtica plaça del Blat, Km0 del fet casteller.