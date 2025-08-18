Successos
Els Bombers donen per controlat l'incendi a Fontscaldes, prop de l'N-240
Ja s'ha reobert la via al trànsit, tot i que hi ha retencions per la presència d'equips d'emergències
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat el foc que s'ha desenvolupat a Fontscaldes, prop de l'N-240. En un primer moment s'han activat 14 dotacions terrestres, 2 avions de vigilància i atac, 2 helicòpters bombarders i 2 helicòpters de comandament fins a la pedania de Valls. L'avís del foc s'ha rebut a les 11.35 hores i s'han tallat la circulació a la via.
A hores d'ara, el foc es troba controlat i es mantenen un dispositiu de 10 dotacions terrestres. Tots els mitjans aeris han tornat a la base.
El foc forestal s'ha produït a l'alçada del quilòmetre 26 i s'han fet descàrregues als dos flancs per evitar que s'obrissin.
Fins al lloc de l'incendi també s'han desplaçat unitats de la Policia Local de Valls i de Protecció Civil per donar suport. Valls es troba aquest dilluns en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
L'N-240 s'ha tallat una bona estona al terme municipal de Valls i al Coll de Lilla es feien desviaments per l'A-27. Cap a les 14 hores s'ha reobert al trànsit, tot i que hi ha petites retencions per. la presència d'equips d'emergències.