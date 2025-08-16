Successos
Extingit un incendi de restes dins un mas als Garidells
Sis dotacions de bombers han actuat per apagar el foc, sense que hi hagués risc de propagació
Aquest dissabte a la tarda, els Bombers de la Generalitat han extingit un incendi que afectava una pila de restes dins d’un mas situat al punt quilomètric 10,1 de l’N-240, als Garidells. Segons informen, les flames no representaven cap perill de propagació.
L’avís l'han rebut a les 17.01 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb sis dotacions que han treballat per controlar el foc i evitar que s’estengués. No s’han registrat danys personals ni estructurals.