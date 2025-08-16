Diari Més

Extingit un incendi de restes dins un mas als Garidells

Sis dotacions de bombers han actuat per apagar el foc, sense que hi hagués risc de propagació

Imatge dels Bombers de la Generalitat apagant el foc a Garidells

Imatge dels Bombers de la Generalitat apagant el foc a GaridellsBombers de la Generalitat

Marta Omella
Marta Omella
Tarragona

Aquest dissabte a la tarda, els Bombers de la Generalitat han extingit un incendi que afectava una pila de restes dins d’un mas situat al punt quilomètric 10,1 de l’N-240, als Garidells. Segons informen, les flames no representaven cap perill de propagació.

L’avís l'han rebut a les 17.01 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb sis dotacions que han treballat per controlar el foc i evitar que s’estengués. No s’han registrat danys personals ni estructurals.

