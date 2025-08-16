Castells
Els Esquellots del Pla fan història descarregant el seu primer castell de set
En la seva segona diada, la colla local aconsegueix ser la primera aficionada a completar un castell de gamma de set
Aquest dijous el Pla de Santa Maria va viure una diada castellera per recordar. En el marc de la Festa Major, la colla local, els Esquellots del Pla, van fer història en la seva segona diada, esdevenint la primera colla aficionada a descarregar un castell de gamma de set: el 3 de 7.
La jornada va començar amb una cercavila pels carrers del municipi, on ja es van completar construccions com el 3 de 6, el 4 de 6 i el pilar de 4. A plaça, a més del 3 de 7, la colla va alçar amb èxit el 3 de 6 aixecat per sota, el 2 de 6, el 5 de 6 i el pilar de 5, signant així una actuació rodona i memorable.
Amb aquesta actuació, els Esquellots del Pla consoliden la seva presència al món casteller i celebren una fita històrica en els seus inicis com a colla.