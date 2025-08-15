Policial
Detenen tres persones per entrar a robar en una masia de Valls
Els fets van passar a primera hora del dilluns 11 d'agost
Tres homes, dos de 25 anys i un de 35, van ser detinguts aquest dilluns al matí com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una masia de Valls. La policia autonòmica va rebre un avís a les 7.30 hores d'una persona que alertava que a l'interior de la casa que cuidava, que era d'una altra persona, hi hauria gent.
Una patrulla es va dirigir fins al lloc dels fets i va localitzar tres persones que haurien forçat l'entrada de la masia per accedir a l'interior per robar. Dues d'elles van sortir a l'exterior al veure la presència policial però un tercer es va negar a fer-ho. Finalment, els agents van aconseguir que sortís.
Dos dels tres detinguts compten amb antecedents policials per delictes de robatori amb força, entre d'altres.