Policial
Detenen sis homes a Valls per furtar cablejat telefònic fent-se passar per operaris
Els Mossos d'Esquadra van intervenir dos vehicles, eines i aproximadament 847 kg de cable valorats en uns 4.730 euros
Agents dels Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la Comissaria de Valls van detenir divendres passat a la capital de l’Alt Camp sis homes d’edats compreses entre els 25 i els 50 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 15:30 hores del passat 8 d’agost, quan una patrulla es trobava circulant per la carretera C-37 i van observar al barri dels Clols de Valls un grup de persones amb roba d'operari fent aparentment tasques de reparació de cablejat telefònic.
En el marc del patrullatge preventiu que fa el cos de Mossos d’Esquadra i concretament de les tasques incloses en el Programa Operatiu Específic del Metall, els agents s’hi van apropar per obtenir informació i fer les comprovacions oportunes.
Els agents van veure com dos d’ells estaven dins d’una arqueta subterrània tallant cable telefònic. En ser preguntats per l’empresa per a la qual treballaven, els homes van reconèixer que no estaven autoritzats per cap companyia i que el tallaven amb la finalitat de vendre’l.
Els mossos van identificar-los i en l’escorcoll els van trobar un total de 2.535 € en metàl·lic. En les dues furgonetes amb què es desplaçaven van localitzar 121 peces de cable telefònic, d’aproximadament 1,5 metres cadascuna, i una àmplia bateria d’eines. El pes total de cable sostret s’estima en 847 kg amb un valor aproximat de 4.730 euros.
Per tots aquests fets, els agents van detenir els sis homes com a presumptes autors d’un delicte de furt. Els detinguts van passar dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls.